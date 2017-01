Primăria Municipiului Bacău organizează, începând cu duminică, 15 ianuarie 2017, puncte de distribuire a APEI NEPOTABILE (UZ MENAJER) în Municipiul Bacău Ca urmare a ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) desfășurate duminică dimineața, în contextul lucrărilor de remediere a avariei la conducta de transport apă Valea Uzului – Bacău, conducerea Municipiului Bacău a dispus înființarea de puncte de distribuire a apei nepotabile (pentru uz menajer) în următoarele locații din oraș: 1. Strada Republicii (intersecția străzilor Chimiei – Aeroportului)

2. Strada Republicii (intersecția str. Narciselor – Blocul „Potcoavă”)

3. Strada Mărășești (zona Piața Sud)

4. Strada Gării (Complexul Comercial Evrika)

5. Strada Mioriței (zona Colegiului Tehnic „N.V. Karpen”)

6. Strada Mioriței (intersecția străzilor Bucium – Piața Nord)

7. Strada Aprodu Purice Distribuirea apei nepotabile va fi realizată cu vehicule aparținând Primăriei Municipiului Bacău, precum și cu o autospecială pusă la dispoziția Municipalității de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bacău. În cadrul aceleiași ședințe a CLSU s-a decis ca în fiecare din locațiile sus-menționate populația să primească ceai cald, acesta urmând a fi preparat la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și distribuit în teren cu vehiculele Primăriei Municipiului Bacău. Operațiunea de distribuire a apei potabile va continua, conform programului comunicat în cursul zilei de sâmbătă, CLSU aprobând în ședința de duminică dimineața suplimentarea stocului de apă potabilă ce va fi livrată cetățenilor. Apa potabilă va fi distribuită GRATUIT către locuitorii Municipiului Bacău, în intervalul orar 09:00 – 20:00, în următoarele locații: 1. Primăria Municipiului Bacău

2. Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Bacău

3. Teatrul Municipal Bacovia

4. Direcția Publică de Evidență a Persoanelor, Str. H. Coandă

5. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Str. Ștefan cel Mare

6. Biserica Sfântul Nicolae, Bulevardul Unirii (program 07.00 – 17.00)

7. Biserica Sfântul Dumitru, Calea Mărășești

8. Biserica Sfântul Ieremia, Str. Digul Bârnat Un număr de 80 persoane vârstnice, singure sau cu dizabilități, aflate în evidența Direcției pentru Asistență Socială (DAS), vor primi apă potabilă la domiciile în care locuiesc, prin intermediul inspectorilor DAS. Din informațiile furnizate de dl. Petruș Rădulescu (director tehnic al CRAB) rezultă că avaria produsă la conducta de transport apă Valea Uzului – Bacău a afectat 20 de metri liniari de conductă, cu diametrul de 800 mm. Lucrările de remediere sunt în grafic, în pofida faptului că amploarea avariei este mult mai mare decât se estimase inițial.

