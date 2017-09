Primăria Municipiul Bacău aduce la cunoștința tuturor deținătorilor de rețele de fibră optică că începând cu data de 25 sept. 2017 se vor demonta stâlpii de iluminat public dezafectați din zonele străzilor: Milcov, I. L. Caragiale, Vadul Bistriței și Vântului. „Cu această ocazie atragem atenţia tuturor deținătorilor de rețele de fibră optică ca până la această dată să ia măsurile care se impun pentru reamplasarea cablurilor pe care le au în administrare în această zonă”, se arată într-un comunicat al municipalității. În cazul în care până la data de 25 sept. 2017 nu se iau măsurile corespunzătoare, Primăria Municipiului Bacău nu este răspunzătoare de ulterioarele pagube materiale care se vor produce odată cu demontarea vechii reţele de iluminat. 0 SHARES Share Tweet

