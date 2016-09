Primaria Corbasca, in imposibilitatea de a incasa taxele de la populatie

* autoritatile locale nu pot incasa impozite si taxe locale de la cetateni * multi dintre ei au de platit amenzi, iar legea prevede ca autoritatile nu pot incasa impozite si taxe locale, pâna când oamenii nu-si platesc alte datorii

Se stie ca incepând cu 1 ianuarie 2016, o persoana fizica care achita un impozit datorat bugetului local, poate face plata acestui impozit doar dupa achitarea amenzilor primite de respectiva persoana. Se intâmpla ca acest lucru sa blocheze activitatea comunei Corbasca, pentru ca autoritatile nu pot incasa la buget taxele ce-i revin ca plata unei persoane care are amenzi de achitat. Cum zona este cunoscuta ca fiind un pol al saraciei, sansele ca localnicii sa-si plateasca obligatiile sunt foarte slabe.

“Sunt destule persoane care au la activ mai multe amenzi. Majoritatea au fost sanctionate pentru diverse contraventii si nu au platit contravaloarea amenzilor. In astfel de cazuri, eu sunt legat de mâini. Nu am nicio pârghie prin care sa-i oblig sa-si achite datoriile, pentru ca apoi sa trag de ei sa-si plateasca taxele si impozitele locale. Mi-e teama ca la sfârsitul anului, visteria comunei va fi goala!”, declara Nicusor Andone Puscasu, primarul comunei Corbasca

Edilul isi aduce aminte ca aceasta prevedere a existat si anterior anului 2012. Atunci s-a renuntat la a pune plata amenzii pe primul loc in cadrul creantelor datorate la bugetul local, pâna la sfârsitul anului trecut. Pentru ca amenzile se platesc “la oras“, oamenii ar trebui sa aiba in plus si bani de drum. In aceste conditii, bugetul comunei Corbasca va avea de suferit de pe urma celor care au de achitat amenzi contraventionale. Majoritatea familiilor din Corbasca traiesc din ajutoare sociale, iar banii abia daca le ajung de la luna la luna. Pentru multi dintre ei, nici nu se pune problema achitarii amenzilor sau a impozitelor si taxelor locale.