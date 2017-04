Social Primăria Bacău începe distribuirea tichetelor valorice de Elena Tintaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, 10 aprilie, Primăria municipiului Bacău, respectiv Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) a acesteia, începe distribuirea tichetelor valorice pensionarilor care se încadrează în plafonul de venit brut de 1.050 lei. Tichetele vor fi aduse la domiciliul destinatarilor de către poştaşul din zona fiecăruia. După cum ne-a declarat Daniela Pozînărea, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, nu se poate preciza exact ziua în care poştaşul le va bate în uşă pensionarilor, dar ei trebuie să reţină că distribuirea se va face pe tot parcursul acestei săptămâni. Astfel, cei care nu vor fi găsiţi acasă vor avea posibilitatea să ridice tichetele de la oficiul poştal de care aparţin. Dacă, totuşi, unii nu vor intra în posesia bonurilor valorice până de Sărbătorile Pascale, le vor putea obţine ulterior, respectiv în perioada 8 mai-30 iunie, de la sediul DAS Bacău (str.Ştefan cel Mare nr.17A). Acest sprijin financiar va fi acordat unui număr de 22.000 de pensionari băcăuani, ei având o pensie de până în 1.050 lei, brut. Valoarea totală a tichetelor va fi de 130 lei pe fiecare pensionar care se încadrează în plafonul brut de venit menţionat anterior. Tichetele valorice vor fi utilizate numai pentru achiziţionarea produselor alimentare de bază. 0 SHARES Share Tweet

