Primaria a câstigat licitatia pentru izvoarele din Slanic Moldova

– Este vorba de doar trei izvoare, dar institutia vrea sa organizeze o colecta publica pentru a prelua in domeniul public toate izvoarele minerale ale statiunii

Licitatia organizata luni, 31 octombrie, de lichidatorul societatii Flora, din Slanic Moldova, compania Instant Expert SPRL Bacau, a fost câstigata de Unitatea Administrativ-Teritoriala a orasului statiune, care a concurat cu doua societati interesate, una din Berzunti si alta din Comanesti. Izvoarele licitate sunt „300 de scari”, „Sonda 2” si Izvorul 3.

Pretul de adjudecare a celor trei izvoare scoase la licitatie a fost de 79.000 de lei, dupa pretul de pornire de 54.000 de lei, la care s-au adaugat cinci pasi ai licitatiei a câte 5.000 de lei, adica 25.000 de lei.

Caietul de sarcini al licitatiei a fost cumparat de patru firme si institutii interesate, dintre care s-au prezentat la licitatie numai trei, intre care si UAT Slanic Moldova.

„Am propus Consiliului Local – ne-a declarat imediat dupa licitatie Gheorge Baciu, primarul orasului Slanic Moldova – sa cumparam si celelalte izvoare, daca vom câstiga primul pas. Nu este o procedura normala pentru o comunitate, dar este cea mai rapida cale pentru a rezolva aceasta anomalie a proprietatii private asupra unor izvoare minerale. Vrem sa adunam bani de la oamenii care vor sa ne sprijine in demersul nostru cu cât dispun, de la binevoitori. Vom porni o colecta de strângere de fonduri in acest scop. Vrem sa readucem cât mai repede izvoarele in domeniul public. Vrem sa vedem, insa, si ce pret de evaluare se va stabili pentru izvoare, dar noi trebuie sa incercam”.

Modernizare pe bani europeni

Izvoarele au apartinut, initial, societatii Perla Moldovei, din Slanic, dar intrarea in faliment a acesteia a permis firmei Flora sa preia izvoarele.

Izvoarele au fost modernizate printr-un proiect cu bani europeni, dar noul proprietar a perceput taxe de la hotelierii din statiune pentru folosinta lor.

Ba, uneori acestea au si fost inchise, pentru ca banii nu au venit fluent.

Si fostul primar al orasului, Andrei Serban, opina ca folosirea izvoarelor pentru cura cu ape minerale a fost transformata de unii intr-o afacere. Pe o harta din statiune sunt trecute 11 izvoare minerale. Pentru apele minerale au venit aici sute de mii, poate milioane de oameni din toata lumea, intre care si cunoscute personalitati din mai multe domenii.

Izvoarele din Slanic – spune un fost constructor al compexului din statiune, ing. Mircea Mironescu – au fost amenajate modern in anii 1970 – 1974.

„In acea perioada – povesteste constructorul – am fost sef de santier la Târgu Ocna, care executa lucrarile de constructii si pe Slanic Moldova, când s-a construit si Hotelul Perla, si Complexul Sanatorial, si celelate hoteluri si lucrari mari pe Slanic. A fost o adevarata munca de cercetare, de constructie si de amenajare moderna si eficienta, specifica locului. Izvoarele sunt un bun public, national si drepturile de exploatare nu pot fi date in proprietate privata sub nici o forma. Sustin initiativa de reevaluare a proprietatii pentru domeniul public.”