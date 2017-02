Social Primari băcăuani, la a XX-a sesiune a Asociației Comunelor de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La împlinirea a 20 de ani de la înființare, Asociația Comunelor din România (ACoR) a organizat o sesiune extraordinară la care au participat 550 de primari din țară. Invitați speciali au fost membrii Guvernului Grindeanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, lideri ai asociațiilor autorităților publice din Asia, Africa și Republica Moldova. Județul Bacău a fost reprezentat de 11 primari, în frunte cu președintele filialei județene a ACoR, Valentin Manea, primarul comunei Săucești. „Este o întâlnire anuală în care facem bilanțul activității, discutăm probleme de statut, analizăm studii de caz și facem propuneri legislative, arată Valentin Manea. Primarii au mai cerut lămuriri cu privire la legislația administrativă, cea privind salarizarea și noutățile legate de fondurile europene.”

Ioan Pravăț, un edil „de șase stele” Un moment special al celei de-a XX-ea sesiuni a AcoR a fost conferirea titlului, certificatului, plachetei și diplomei de excelență „Primar de 7 stele” ce se acordă primarilor aflați la al VII-lea mandat, și a titului „Primar de 6 stele” celor aleși pentru a șasea oară în iunie 2016. Dintre edilii băcăuani, s-a întors acasă cu diploma de excelență și titlul „Primar de șase stele” Ion Pravăț, primarul din Valea Seacă, premiat și în 2015, atunci cu titlul „Primar de 5 stele”. Edilii băcăuanii susțin că întâlnirea a fost foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât la dezbateri au fost prezenți și reprezentanți ai Guvernlui. „În afară de majorarea salariilor din administrație, foarte importantă pentru noi e asigurarea că sunt alocate sume pentru continuarea proiectelor începute și pentru alte 5.000 de proiecte noi, arată Veronica Donțu, primarul comunei Tamași. De asemenea, importante sunt măsurile care vizează învățământul. La solicitarea noastră, școlile care nu au autorizație ISU vor fi finanțate cu prioritate pentru aducerea la standarde.” 0 SHARES Share Tweet

