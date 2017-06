Consiliul Județean Suceava și Muzeul Bucovinei organizează, în perioada 24 iunie-2 iulie 2017, prima ediție a “Programului Ștefanian”, care are ca principale direcții: punerea în valoare a patrimoniului cultural istoric construit în perioada domniei voievodului Ștefan cel Mare, dezvoltarea durabilă a turismului și creșterea interesului pentru restaurarea și protejarea monumentelor istorice. Astfel, din acest proiect fac parte județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Bistrița-Năsăud și Alba, precum și localitățile cu monumente ștefaniene din Republica Moldova și Ucraina. Manifestările au debutat sâmbătă, la cetatea de Scaun a Sucevei, cu o slujbă de pomenire a domnilor Moldovei şi au continuat duminică, 25 iunie, de la ora 17.00, când, la Cetatea de Scaun a Sucevei a avut loc ceremonia de primirea mesajelor ctitoriilor ştefaniene, din partea Consiliului Judeţean Bacău mesajul a fost prezentat de Sorin Braşoveanu, preşedinte al CJ. În Bacău, seria de activităţi din proiectul “Ştefaniana” au debutat duminică, la Biserica “Precista”, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, după slujba religioasă, reprezentanţi ai Muzeului de Istorie Bacău, Lăcrămioara Istina, şef secţie, şi dr. Anton Coşa, au vorbit celor prezenţi despre personalitatea Marelui Voievod, “atlet al creştinismului”, ctitor de ţară, apărător al graniţelor împotiva invadatorilor, dar mai ales despre ctitoriile rămase peste timp. “Anul acesta se împlinesc 560 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457), la acest program au fost invitate toate muzeele deţinătoare de edificii create de Ştefan cel Mare. Noi, astăzi, ne-am gândit să ieşim din muzeu şi să venim chiar în lăcaşul construit de Marele Voievod. Această Biserică a fost sfinţită în 1491, aici este şi Curtea Domnească unde a locuit Alexandru, cel care îi urma la tron. Tot acest ansamblu de o importanţă istorică deosebită face parte din patrimoniul nostru cultural, pe care dorim să-l păstrăm şi să-l promovăm, să-l facem cunoscut copiilor şi tinerilor”, ne-a spus Lăcărmioara Istina, şef secţie Complexul Muzeal “Iulian antonescu”. Fiecare participant la slujba religoasă a primit câte o cocardă cu fotografia lui Ştefan cel Mare, înconjurat de steagul tricolor, iar copiii au fost invitaţi şi susţinuţi să deseneze pe asfaltul aleilor de la Biserica Precista, alegându-şi ca subiecte scene din viaţa Voievodului Ştefan. 1 of 15 0 SHARES Share Tweet

