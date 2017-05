Prima dezbatere profesională în Bacău asupra valențelor activității de cenzor

Filiala Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a pus în dezbatere pentru membrii săi, în programul de perfecționare profesională continuă, pentru prima oară o temă care vizează activitatea cenzorilor din societățile comerciale și cooperatiste. Tema dezbaterii a fost „Activitatea cenzorilor – între reglementarea legală și profesională”. La deschiderea dezbaterii au fost invitați, alături de președintele filialei, Marcel Bulinschi, și de directorul executiv al acesteia, Constantin Păstrăv, directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, Gheorghiță Patrichi, și auditorul de calitate al filialei, Liliana Puiu.

„Cred că am fost inspirați pentru alegerea acestei teme de dezbatere – a opinat, pentru ziarul Deșteptarea, Marcel Bulinschi. Am în vedere că nu am mai abordat tema până acum, dar și că misiunea cenzorilor este o problemă foarte importantă pentru activitatea experților contabili”.

Gheorghiță Patrichi a făcut referiri la definiția noțiunilor de cenzor și cenzorat și la prevederile legale care permit experților contabili să includă în activitatea lor și activitatea de cenzorat, reglementată în primul rând de Legea societăților comerciale și de Legea cooperației. De asemenea, Liliana Puiu a readus în atenție prevederile Standardului profesional nr. 23 al profesiei contabile, care reglementează activitatea de cenzor în societățile comerciale.

„Cenzoratul – a opinat Marcel Bulinschi în cadrul dezbaterii – cred că ar trebui efectuat numai de profesioniști contabili. Am găsit, din păcate, chiar și acționari ai unor societăți comerciale care exercitau această sarcină. Dar nu e corect, iar noi avem destui profesioniști disponibili”.

În dezbatere s-a atras, de asemenea, atenția asupra incompatibilității în mandatul de cenzor, dar și asupra calității acestei activități, asupra căreia trebuie să vegheze permanent experții contabili, mai ales că și cenzoratul este o activitate râvnită și chiar supusă mediului concurențial.

Participanții la dezbatere au avut, la final, posibilitatea de afla amănunte și despre modul în care se pot feri de atacurile cibernetice, activitatea lor implicând în mare măsură folosirea calculatorului, dar și a internetului. Despre astfel de posibilități le-a vorbit directorul unei firme specializate din Bacău, Eugen Popa.