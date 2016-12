Educatie Prietenie româno – scotiana la Gradinita „Dumbrava Minunata” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Grupa mica B „Raza de soare”, de la Gradinita cu Program Prelungit „Dumbrava minunata” Bacau, structura a Scolii Gimnaziale „Octavian Voicu”, coordonata de educatoarele Lucica Baciu si Nicoleta – Luminita Gora, a primit la inceputul acestei saptamâni 19 jocuri educative pentru dezvoltarea limbajului in cadrul sectorului de Biblioteca. Prietenia ce ma leaga de Scotia din 1991 a facut posibila donatia de azi datorita lui Agnes si George Seath, Karl Orlick, precum si copiilor de la Sunday School. Aceasta colaborare de 25 de ani certifica o prietenie fundamentata pe valori morale. Limbajul reprezinta una dintre cele mai importante aptitudini pe care le achizitioneaza copilul prescolar, acesta fiind totodata un element cheie in insusirea unei bune educatii in scoala si pentru viata. Dezvoltarea limbajului include evolutia in plan fonetic, lexical, gramatical si semantic. Este bine ca prescolarul mic sa foloseasca liber limbajul si sa fie incurajat sa vorbeasca cât mai mult. Dezvoltarea limbajului si a vorbirii prescolarului de 3 – 4 ani depinde foarte mult si de mediul in care este crescut. Comunicarea constanta cu micutul este cea care ajuta cel mai mult la dezvoltarea limbajului si vorbirii la aceasta vârsta. Un copil caruia i se vorbeste sau citeste frecvent dobândeste mai rapid competentele lingvistice, aceste doua actiuni având un mare impact asupra modului in care copilul va fi capabil sa se exprime mai târziu. Imbogatirea vocabularului prescolarilor se refera la dobândirea unei corecte pronuntari a cuvintelor, largirea bagajului de cuvinte si marirea numarului cuvintelor pe care copilul le foloseste in comunicare, explicatia semnificatiei cuvintelor si dezvoltarea capacitatii de a se folosi liber de ele. Nicoleta – Luminita Gora, profesor pentru invatamântul prescolar 0 SHARES Share Tweet