Absolvenţii, care nu-şi continuă studiile şi nici nu s-au angajat, dar şi ceilalţi şomeri, au avut posibilitatea vineri, 20 octombrie, să îşi găsească un post într-o firmă, la bursa locurilor de muncă. Dar, surprinzător, şi de această dată oferta de locuri de muncă a fost cu mult peste cerere, respectiv numărul şomerilor prezenţi. Dacă la această bursă, organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu”, 120 agenţi economici au oferit nu mai puţin de 1.200 posturi, în schimb, doar aproximativ 800 şomeri, dintre care absolvenţii au fost în număr de 550, s-au arătat interesaţi de ele. În final, agenţii economici au selectat în vederea angajării 370 de şomeri dintre cei 800 prezenţi la bursă. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.