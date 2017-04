Economie Prețurile din programul REMAT al mașinilor de la Dedeman Automobile de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cadrul Salonului Auto Bacău, manifestare care a început, astăzi, în parcarea de la Arena Mall, Dedeman Automobile a expus și mașinile din cadrul programului REMAT. Anul acesta, precum se știe, pentru achiziția unui automobil nu se mai poate folosi decât un singur tichet Rabla iar tichetele nu se mai împart pe județe, ci se acordă dupa principiul „primul venit, primul servit”, la nivel național, fapt ce-i determina pe dealerii auto să se aștepte ca tichetele să se epuizeze repede. Astfel, Dacia Logan pornește de la prețul de 5.500 de euro, 7.190 de euro pentru modelul Sandero sau 7.940 de euro pentru Loganul MCV. La Reanult, prețul unui Clio Life cu motor de 1,2 l și 75 CP este de 7.900 de euro, 10.450 de euro pentru modelul Captur Life (90CP) sau 12.150 euro pentru noul Megan Sedan de 130 CP. Toate prețurile sunt cu TVA inclus. Pe lângă autoturismele din programul REMAT, Dedeman mai prezinta și Loganul Prestige, aflat în lichidare de stoc, cu un nivel superior de echipare și motor pe benzină de 1,2 l, la prețul de 8690 euro. 1 of 5 15 SHARES Share Tweet

