Preturile carburantilor auto au luat viteza

Dinamica preturilor in benzinariile de la noi aproape ca nu respecta nicio regula care guverneaza economia moderna, carburantii auto scumpindu-se nejustificat de mult, chiar si in momente când nu ar fi trebuit sa se intâmple asa ceva.

In ultima vreme, preturile la pompa ale carburantilor auto au crescut puternic, trecând peste pragul de 5,1 lei/litru. Scumpirile de la noi sunt cu mult peste cele operate în tarile din jur si chiar peste media europeana, ajungând sa fie cele mai mari din UE. Si asta desi veniturile românilor nu pot fi comparabile cu cele ale vecinilor mai de la vest.

Cert e, in general, ca scumpirea a fost pusa pe seama cotatiilor produselor petroliere. Pretul barilului de petrol se situeaza sub 50 de dolari, dupa ce in prima parte a lunii octombrie ajunsese chiar si la 53,14 dolari.

La noi, nu mai gasesti un strop de benzina sau motorina sub 5 lei litrul, chiar si in statiile peco ce promovau preturile cele mai mici. Mai mult, carburantii de lux, cu cifre octanice de 98-99, au ajuns sa coste intre 5,33 si…5,87 lei litrul.

De exemplu, la statia Petrom de pe Milcov, litrul de motorina standard costa 5,01 lei, iar unul de benzina de 95 se poate achizitiona cu 5,04 lei. La Moinesti si Comanesti, insa, benzina standard costa 5,18 lei litrul. Chiar si la statiile Rompetrol, benzina de 95 costa de la 5,08 lei litrul (la Onesti) sau 5,10 lei litrul (in Bacau) pâna la 5,24 lei litrul la Comanesti.

SOCAR se mentine apropiat de limitele de jos ale Petrom, cu 5,04 – 5,06 lei litrul de benzina de 95. Comparativ cu ce se petrece in statele vecine, în aceasta perioada, in Bulgaria, benzina s-a scumpit cu 1,4%, iar motorina cu 0,9%, iar în Polonia benzina s-a scumpit cu 0,5%, iar motorina cu 0,8%, in vreme ce, in Ungaria, pretul benzinei a ramas aproape neschimbat, iar motorina s-a scumpit cu 0,4%.