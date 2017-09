– pentru şoferii diciplinaţi, poliţa de răspundere auto civilă s-a redus cu aproape 50 la sută, în unele cazuri Veşti bune pentru şoferii care, în ultimul an, nu au provocat daune, în trafic, altor şoferi. Astfel, în această perioadă, conducătorii auto disciplinaţi se vor bucura de ieftiniri consistente ale poliţelor de răspundere auto civile RCA. Potrivit brokerilor de asigurare locali, costul unei poliţe RCA a scăzut chiar şi cu 50 de procente în unele cazuri. „În mod cert, pentru cei 96% dintre șoferii fără daune la activ, polița RCA este semnificativ mai ieftină, în prezent. De exemplu, pentru o mașină cu motor de 1.300 cmc, asigurarea obligatorie, încheiată pe o jumătate de an, la aceeaşi companie, costă cu peste 30 lei mai puţin. La alte companii, preţurile sunt şi mai mici, mai ales dacă posesorul auto alege să-şi facă asigurarea RCA pe un an”, a declarat Gina Bujor, broker de asigurări din Bacău. Bunăoară, RCA-ul s-a ieftinit cu aproape 200 lei, într-un singur an, de la 466 la 275 lei, la aceeași firmă de asigurări. În schimb, șoferii neglijenți vor plăti prețuri mai mari şi cu aproape 200%. 0 SHARES Share Tweet

