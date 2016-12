Economie Prestigiosul „Institut German pentru Durabilitate şi Economie” se pregăteşte să certifice o mare companie care activează şi în România de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Holzindustrie Schweighofer este în prezent în proces de evaluare Companiile certificate de „Deutsches Institut fur Nachhaltigkeit und Okonomie” sunt ghidate în administrarea afacerii lor prin corelarea comportamentelor de mediu, ecologice, socio-economice și pur economice. Institutul face acest lucru din 1991 până în prezent, având în componenţa sa mai mult de 40 de experţi independenţi, pregăţiţi în diverse specializări, care asigură competenţa certificării. Pentru prima dată o companie cu activitate în România, Holzindustrie Schweighofer, a intrat sub lupa acestor experţi, fiind de aşteptat în perioada următoare o certificare pozitivă. Obiectivul institutului este cercetarea şi documentarea procedurilor de responsabilitate și de calitate adoptate de companiile orientate spre un viitor durabil. Institutul este registrul central pentru certificarea „Durabilitate securizată” în 12 limbi pentru mai mult de 16.000 de întreprinderi și mai mult de 200 de sucursale în Europa, Asia, America și zone din Africa de Sud. Pe plan internațional, „Deutsches Institut fur Nachhaltigkeit und Okonomie” este un lider în certificarea dezvoltării durabile prin nivelul ridicat de expertiză pe care îl deține datorită birourilor de consilii consultative, jurii și comitete tehnice. Din 2011, institutul este preocupat oficial pentru a furniza cercetare stiintifica. La acest lucru pot contribui liber profesioniști, studenți și cadre universitare. Durabilitatea reprezintă în ultimii ani punctul central al mediului de afaceri. Pentru că durabilitatea reprezintă mai mult decât a fi „verde”, o valoare economică durabilă asigură expertiză pe termen lung în responsabilitatea față de mediu și societate. Aproximativ 84% din populație asociază conceptul de „durabilitate” cu proprietăţi în mod constant pozitive. Pentru ei înșiși, pentru copiii lor, pentru mediul înconjurător, pentru viitor, și multe altele. Biodiversitatea, schimbările climatice, menţinerea zonelor culturale și naturale în forma lor originală şi o exploatare în general atentă a mediului natural sunt componente majore ale unei politici de conservare cuprinzătoare. Activitatea economică este orientată astfel încât să asigure în mod continuu o bază solidă pentru câștiguri și prosperitate. Dar protecția resurselor economice este de o importanță deosebită, iar dezvoltarea societății trebuie făcută într-o modalitate care să permită aportul de beneficii pozitive pe termen lung pentru toţi membrii comunității. Forțele sociale trebuie să fie aduse la unison pentru a realiza pe termen lung sustenabilitatea vieții în societate. Companiile care primesc certificarea şi sigiliul Institutului trebuie să respecte mai multe principii: – folosirea produselor locale şi a forţei de muncă locale având drept rezultat consolidarea infrastructurii economice, de mediu şi sociale regionale;

– reducerea emisiilor de CO2 prin folosirea furnizorilor locali – distanţe mai scurte, mai puţină energie consumată;

– servicii orientate spre consumator;

– folosirea resurselor regenerabile de energie;

– principiul eficienței;

– obiectivul-cheie să fie realizarea serviciilor în mod eficient şi nu costul sustenabilităţii economice

– adoptarea permanentă a celor mai noi tehnologii disponibile;

– principiul precauției, al prevenirii accidentelor de instalații tehnice cu impact potential asupra întregii regiuni şi a generatiilor viitoare;

– principiul securității locului de muncă, al veniturilor şi calităţii vieţii angajaţilor. De ce este necesară dovada durabilității? Durabilitatea este un instrument important pentru a consolida succesul economic al companiilor. Tot mai mult și mai des, în aproape toate industriile și la aproape toate categoriile de clienți, durabilitatea decide asupra succesului economic și asigură parcursul antreprenorial pe termen lung. Clienții comerciali și finali se așteaptă la o creștere rapidă a certificatelor de durabilitate de la partenerii lor de afaceri, înainte de a decide să cumpere sau să consume. Clientul, în general, vrea să plătească pentru produse și servicii de înaltă calitate, echitabile social, care promovează conservarea resurselor și nu afectează mediul înconjurător.

Marca sustenabilităţii devine astfel un avantaj economic semnificativ pentru companiile care o deţin, iar consumatorul aşteaptă din ce în ce mai mult să vadă dovada certificării. Sigiliul Institutului aplicat pe produse îmbunătățește reputația companiei, arată că viitorul companiei este unul durabil şi este o parte esențială a strategiei sale de viitor. Potrivit unor surse, „Deutsches Institut fur Nachhaltigkeit und Okonomie” evaluează pentru prima dată o companie care activează în România. Se aşteaptă ca Holzindustrie Schweighofer să fie în curând certificată de către acest prestigios institut. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.