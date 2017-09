Economie Președinte nou la Patronatul Județean al IMM de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Noul președinte al Patronatului Județean Bacău al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (PJIMM) este, de la începutul acestei săptămâni, Dan-Paul Mălin Popa, directorul Departamentului Resurse Umane și Inginerie Industrială la Aerostar Bacău. Dan-Paul Mălin Popa a preluat pentru următorii patru ani funcția din fruntea PJIMM, după ce fostul președinte, economista Gina Plantos, a solicitat înlocuirea pentru că așteaptă momentul fericit al nașterii unui copil și va trebui să se ocupe de creșterea acestuia. Gina Plantos rămâne, însă, în echipa de conducere, pe funcția de prim-vicepreședinte al Patronatului, alături de alți patru vicepreședinți, Gabriel Căsăneanu, Irina Bibire, Marcel Cojocariu și Cosmin Isăcescu. În edițiile următoare ale ziarului vom publica un scurt interviu cu nou președinte al PJIMM Bacău. 0 SHARES Share Tweet

