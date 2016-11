Educatie Prescolarii duc traditia mai departe de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Emotii si pentru cei mari, dar mai ales pentru cei mici. Imbracati in haine de sarbatoare, cu motive populare, specific românesti, prescolarii de la Gradinita cu program prelungit 24 au marcat Ziua Nationala printr-un spectacol devenit proiect cu traditie de-a lungul anilor. „Prescolarii duc traditia mai departe”, proiectul initiat de educator Mihaela Munteanu si prof.Maria Zatu, si-a consumat un nou episod pe 28 noiembrie, când parintii au fost invitati in sala de spectacole a unitatii, acolo unde, rând pe rând, cei mici au avut ocazia de a face parada portului românesc, iar in cazul celor mai mari de a recita poezii legate de tara si neam si de a demonstra calitatile de dansatori. „Acest proiect are menirea de a duce mai departe traditiile prin intermediul copiilor din gradinita noastra. Partenerii nostri in acest proiect sunt Gradinita «Dumbrava minunata», Colegiul National «Ferdinand I», Scoala Ion Strat Gioseni, Gradinita Colegiului «Anghel Saligny» si Asociatia de Gimnastica Bacau”, a declarat ed.Mihaela Munteanu. Evident, cei mai firavi dintre prescolari, cei de la grupa mica, au avut cele mai mari emotii, fiind fata in fata cu publicul si pe scena cea mai mare pe care au vazut-o pâna acum, dar s-au achitat cu brio de datoria lor, aceea de a fi cu zâmbetul pe buze tot timpul iar parintii au imortalizat fiecare moment cu ce au avut la indemâna. La realizarea spectacolului au contribuit prof.Paula Pitica, prof.Gabriela Tabarcea, prof.Mirela Boca, prof.Nicoleta Ichim, prof.Sorina Alupoaei, ed.Maria Agache, ed.Maria Hongu, ed.Florina Diaconu, ed.Elena Mancas, prof.Catalina Untea, prof.Laura Gavrilita, prof.Gârea Cucu Maria, prof. Stefania Dospin, prof.Lidia Imbrea, prof.Iulia Lefter si prof.Elena Amariei. 0 SHARES Share Tweet