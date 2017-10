Premiul II, pe tara, pentru chimistele de la Scoala „Mihai Dragan”

O echipa de la Scoala Gimnaziala „Mihai Dragan” Bacau a venit acasa cu un binemeritat loc II, in urma unui concurs de chimie, organizat la sfârsitul saptamânii trecute la Bucuresti, sub egida Facultatii de Chimie. Concursul in sine, unul national, la care au participat elevi de la clasele a VII-a pâna intr-a XII-a, din toata tara, s-a intitulat „Cum se face” si a avut la baza prezentari din lucrari experientale. Echipa bacauana de la „Dragan” a intrat in concurs cu tema „Picatura parfumata”, prin care a demonstrat cum se obtin ecologic si prin mai multe metode parfumurile, folosind retete foare vechi sau actuale. In urma concursului, juriul, format numai din profesori universitari si studenti de la facultatea gazda, au decis ca elevele de la „Mihai Dragan” – Maria Comorasu, de la a VIII – a B, si Andra Butacu, de la a VIII-a C, coordonate de prof. Elena Popa, merita premiul II, pe tara. „Pentru noi, scoala, acest premiu este picatura din parfumul bucuriei unei reusite. Iar eu, ca director al Scolii Gimnaziale «Mihai Dragan» sunt onorata sa am, in unitatea de invatamânt pe care o conduc, elevi atât de buni si un profesor atât de pasionat de lucrul cu copiii.”

prof. Nicoleta Olaru, director Scoala Gimnaziala „Mihai Dragan" La acelasi concurs a participat si o echipa de la Colegiul National „Gh.Vranceanu", cu elevele Miruna Beleacov si Eliza Chitic, ambele din clasa a IX-a F, a profesorului de chimie Stela Onica, echipa care a fost premiata cu mentiunea speciala. „Vrancenele" au participat cu lucrarea „Cazeina din lapte utilizata drept vopsea, clei si altele", unde au prezentat picturi si decupaje (tip tabloruri) pe lemn, sticla, hârtie si ceramica, realizate cu vopseluri si cleiuri obtinute prin aceasta metoda.

