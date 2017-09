Cel puţin trei premiere s-au înregistrat la ediţia din acest an a Festivalului de Creaţie Literară „Avangarda XXII”. Cum de regulă, festivalurile, simpozioanele, expoziţiile etc. au loc la sfârşitul săptămânii, Victor Munteanu, preşedintele Fundaţiei „Georgeta şi Mircea Cancicov” (director al Festivalului) a încălcat regula şi a lua-o de luni, cu toate că, toată lumea ştie, lunea nici iarba nu creşte! A doua noutate în domeniu, festivalul a fost un maraton literar, strunit bine, mai ales că, încă din prima zi, zeci de scriitori, critici literari, directori de reviste (mai mulţi ca la Festivalul „George Bacovia”(!), din Bacău, din ţară şi din Basarabia au împânzit liceele şi colegiile băcăuane, cu intenţia, reuşită de altfel, de a discuta cu tinerii studioşi despre literatură, poezie, impactul reţelelor de socializare asupra culturii şi diseminării informaţiei. Şi, a treia premieră, organizatorii au reuşit, în doar două zile, să finalizeze trei manifestări gigant: Salonul Naţional al Cărţii (peste 25 de scriitori, de la Nistru pân’ la Tisa) şi-au prezentat cărţile nou apărute, Decernarea Premiilor Anuale ale Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov”, finalizarea şi premierea câştigătorilor Concursului Naţional de Creaţie Literară. Dacă la Festivalul Naţional „George Bacovia”, cel mai faimos critic literar al vremii nu a fost prezent (invitat), la „Avangarda XXII” Alex Ştefănescu a fost vedetă incontestabilă. Marţi, 26 septembrie, la Centrul de Cultură „George Apostu”, a avut loc actul final: decernarea celor 18 premii (ar fi o altă premieră). Un juriu calificat şi exigent format din Alex Ştefănescu, Ioan Holban şi Victor Munteanu au acordat Premiile Festivalului Concurs Naţional de Creaţie Literară, după cum urmează: A) Pentru tinerii care nu au debutat editorial şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani, Premiul I şi Premiul Revistei „Scriptor” pentru Poezie – Emilia Nedelcov, Iaşi; Premiul II şi al Revistei „Actualitatea Literară” – Mihaela Oancea, Bucureşti; Premiul III nu s-a acordat.

Proză: Premiul I nu s-a acordat; Premiul II şi al Revistei „Actualitatea Literară” – Flavia-Armina Adam, Sâncraiu de Mureş; Premiul III nu s-a acordat.

Critică literară: nu s-au acordat premii (!) B) Scriitori profesionişti: Arcadie Suceveanu (Basarabia), pentru „Antologia de poezie a anului 2016”; Cartea de poezie a anului 2016 Calistrat Costin şi Ofelia Prodan.

Traduceri: Valeria Di Felice (Italia), pentru ediţia bilingvă „Aşteptări”.

Cartea de eseu a anului 2016: Cassian Maria Spiridon (Iaşi).

Reviste de literatură, artă şi cultură: „Actualitatea literară” – Lugoj, director Nicolae Silade.

Premiul de Excelenţă pentru promovarea literaturii basarabene: Nicolae Spătaru. Premiile Anuale ale Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov” Juriul, format din Victor Munteanu, Theodor George Calcan şi Dumitru Brăneanu a acordat premiile: Poezie (debut): Ligia Stan – „Ademenind eternitatea”; Cartea de poezie a anului 2016: Ioan Ouatu – „Depărtări sfinţite cu lacrimi”, Nicolae Mihai „Insomnii scoase la licitaţie”, Alexandru Dumitru „Labirint pentru Eden”; Cartea de proză a anului 2016: Dan-Gabriel Arvătescu – „Singurătatea Sfântului Serafim”; Cartea de Critică Literară: Liviu Chiscop – „Prozatorul Bacovia”; Cartea de Istorie Literară: Culiţă Ioan Uşurelu – „Pantologia scriitorilor vrânceni”. Organizatorii au mai acordat Diplome de Onoare şi de Merit unor personalităţi ale culturii locale şi naţionale, colaboratori fideli ai festivalului şi fundaţiei: Carmen Mihalache (director al Revistei Ateneu), Geo Vasile (critic şi traducător), Dan Bogdan Hanu, critic şi poet, Dumitru Brăneanu, poet, Mihaela Ionesei, poet etc.

Ca în fiecare an, Asociaţia „Familia Lecca" a acordat premii următorilor scriitori: Gelu Dorian, Teo Chiriac (Basarabia) şi Adi Cristi. A fost, această a XIV-a ediţie, una dintre cel mai reuşite din ultimii ani, a spus-o şi criticul Alex Ştefănescu: „Bacăul este unul dintre oraşele care au vocaţia culturii. Sunt oraşe mari care au viaţă culturală, dar nu au vocaţie. La aceste manifestări din ultimele zile, de o mare compexitate, l-am admirat, dar şi compătimit pe Victor Munteanu pentru energia, răbdarea puse în joc pentru a face să funcţioneze toate aceste întâlniri şi comunicări directe, cu cei care produc şi citesc literatură. Gestul lui este un efort organizatoric dar şi un donquijotism, într-o perioadă în care nu prea mai este loc de literatură. Cine mai are nevoie de literatură? Toţi avem nevoie, dar nu ştim că avem nevoie de literatură. Suferim, ca vechii marinari, de o boală, atunci misterioasă, care se numeşte scorbut, ne urâţim şi, o spun cu tristeţe, şi noi suferim de un scorbut moral, deoarece nu citim, nu mergem la teatru, nu ascultăm muzică, ca să mă opresc doar la aceste consideraţii. Am venit şi vin cu plăcere în Bacău, un oraş, cum vă spuneam, cu vocaţie şi potenţial cultural imens."

