Premii si premianti la Festivalul „Armonii in timp”

– pe scena Salii Ateneu au evoluat peste 30 de interpreti, cu vârste intre 7 si 18 ani, elevi ai Scolii Populare de Arte, cât si din alte scoli din judet.

Toamna este anotimpul festivalurilor, al numaratului bobocilor si al…florilor. Dupa Festivalul “Toamna Bacoviana” si “Zilele Calinesciene” de la Onesti, Bacaul a mai marcat un eveniment, aflat la prima editie: “Armonii in timp”, festival judetean, dedicat copiilor si tinerilor interpreti de muzica populara si usoara. Organizat de Scoala Populara de Arte si Meserii, sub egida Consiliului Judetean, in colaborare cu Asociatia Culturala “Floricica”, in zilele de 24 si 25 septembrie, evenimentul a reunit numerosi interpreti.

„Festivalul a pornit din initiativa profesorilor scolii noastre, a parintilor, care vor, ca periodic, elevii lor sa aiba posibilitatea de a se intâlni cu publicul, cu alti copii talentati din scolile judetului, deoarece un artist, fie el si la inceput de cariera, are nevoie de public, de intrecere. Concursul propriu-zis, cât si spectacolul de gala au demonstrat ca «Armonii in Timp» este binevenit si a fost o reusita”, ne-a declarat Olguta Pâtu, director al Scolii Populare de Arte si Meserii.

Juriul, format din prof. Marinela Potârniche, inspector scolar – presedinte, prof. Dorel Sascau, prof. Carmen Voisei, prof. Rares Draghici si Camelia Maftei – secretar, a acordat urmatoarele premii:

Sectiunea Muzica Populara, coordonator Maria Salaru. Trofeul Festivalului: Bianca Rotaru. Premiul I: Vlad Amariei, Alexandra Ciurduc, Andreea Tâmpu, Daniela Duma, Roxana Ciurduc, Adina Chifani. Premiul II: Lorena Frentoaia, Patrick Covaci, Denisa Renata Benchea, Luca Pantelimon. Premiul III: Corina Radu.

Mentiuni: Madalina Moraru, Ionut Aftanache.

Sectiunea Muzica Usoara, coordonator Andra Gavrila.

Trofeul Festivalului: Mateea Cosma. Premiul I: Ioana Ristea, Raluca Fodor, Katerina Kiriacopol, Ioana Raluca Stan, Roberta Iancu, Stefania Mireanu. Premiul II: Alesia Rotaru, Marta Rosu, Stefan Burghel, Ancuta Gheorghita, Cezara Ioana Marin. Premiul III: Isidora Cârlan, Camelia Balint, Stefania Sava, Cristel Teodora Leonte, Daria Mihaila.

Mentiuni: Cristinel Sârbu, Bogdan Dobosaru, Miruna Holtea.

„O prima editie reusita, cu toate ca am fost sceptica la inceput, insa, iata, cu sprijinul Consiliului Judetean, al parintilor am reusit sa-l ducem cu bine la bun sfârsit. La aceasta sectiune s-au inscris peste 25 de copii si tineri, din care am selectat doar 14, care au intrat in concurs. O editie grea, un pionierat pentru noi toti, profesori, concurenti, juriu. Un festival este o rampa de lansare, mai intâi ca pun in aplicare ce au invatat la scoala, dupa aceea este intâlnirea cu publicul, care este foarte importanta, iar acest festival tocmai asta si-a dorit”, ne-a spus cunoscuta artista si slefuitoare de talente Maria Salaru.