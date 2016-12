Premii de excelență pentru constructorii de aeronave din Bacău

Asociația Aerostar-PAS a decernat, la sfârșitul săptămânii trecute, premiile de excelență 2016 unora dintre membrii ei. Premiile – a precizat președintele asociației, Theodor Plăcintă, au fost acordate pentru profesionalism și pentru devotament în exercitarea sarcinilor de serviciu.

Acțiunea a fost organizată împreună cu societatea Aerostar. La festivitate au participat, alături de actuali și foști salariași ai Aerostar, președintele companiei, Grigore Filip, vicepreședintele și directorul financiar-contabil Doru Damaschin și directorul de Inginerie industrială și Resurse umane Dan-Paul Mălin Popa.

Înființată cu puțin timp în urmă, Aerostar-PAS are ca scop promovarea valorilor culturale în legătură directă cu industria de aviație, cu trecutul industrial din Aerostar, cu fenomenele legate de viața acestei societăți. Ea este, în fapt, continuatoarea asociației înființată în anii 90, atunci când a avut loc privatizarea companiei din Bacău.

A început să organizeze, deja, evenimente, acțiunea de săptămâna trecută fiind prima dintr-un ciclu de evidențiere a contribuției deosebite, a excelenței în activitate a oamenilor care au sau au avut o legătură directă cu industria aeronautică. „Poate că acum, la primul eveniment de acest fel – a opinat Grigore Filip -, ar fi trebuit să acordăm o diplomă de excelență întregului colectiv al Aerostar, mai ales pentru modul cum a știut să navigheze de la industria de dinainte de 1990 la aceea de astăzi. A fost o perioadă cu destule momente tulburi, neprevăzute, dar Aerostar a avut capacitatea de a se adapta”.

Cu acest prilej grigore Filip a făcut și câteva aprecieri asupra anului de producție 2016 la Aerostar.

„Noi – a precizat președintele companiei – considerăm că anul 2016 a fost, pentru Aerostar, un an bun, în care am a realizat multe progrese. Un an în care Aerostar a fost recunoscută ca parte componentă a industriei globale de aviație. Între altele. Compania a fost premiată ca ,,Cel mai bun subfurnizor al anului” de al doilea cel mai important producător mondial pentru industria aeronautică, GKN Aerospace. De asemene, și în acest an Aerostar a urcat pe primul loc în Topul Național al Firmelor, dar și în Topul Firmelor din județul Bacău. La profitabilitate suntem pe locul al doilea, dar la rata profitului reinvestit ocupăm primul loc”.

Aerostar, o societate în care acum lucrează 2.200 de oameni, și-a bugetat pentru 2017 o cifră de afaceri de 320 de milioane de lei și un profit net de 27,7 milioane de lei. La nouă luni din 2016, afacerile sunt de 240 de milioane de lei și profitul de 48 de milioane de lei.