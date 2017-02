Prim ministrul Sorin Grindeanu a anunțat în această seara ca ordonanța prin care erau modificate Codul Penal și Codul de Procedură Penală nu va mai fi lăsată să-și facă efectele, Guvernul urmănd ca, duminică, să se întrunească pentru a găsi o soluție în această privință. Grindeanu a anunțat că propunerea de modificare a celor două coduri va fi trimisă la Parlament. „Am ascultat şi am văzut foarte multe opinii, multe venind din partea colegilor mei din partid. Colegi din coaliţia guvernamentală, de politică. Am auzit foarte multe opinii de la oameni simpli, vocea străzii. Vin azi să vă spun decizia mea, ca prim ministru, în ceea ce înseamnă dezbaterea publică din aceste zile. Nu vreau şi nu doresc să dezbinăm România. România nu poate fi ruptă în două. România, cred eu, în acest moment, în tot ceea ce se întâmplă, pare ruptă în două. Este ultima mea dorinţă de a se ajunge la aşa ceva. „Am luat această decizie — să retragem ordonanța, să o abrogăm, că nu are niciun fel de dedicație pentru cineva și ca oamenii să înțeleagă în final că nu acesta a fost scopul nostru de a ne apăra cumva de justiție. (…) Nu e vorba de a ceda în fața unui adversar, ci de a avea înțelepciunea de a ne gândi la interesul țării, la interesul major al României. Și tocmai pentru că această ordonanță nu are niciun fel de ascunzișuri, niciun fel de dedicație specială, de ce sa nu arătăm că putem să o retragem pentru că nu avem nici un fel de interes personal”, a anunțat Tăriceanu, la Romania TV. 263 SHARES Share Tweet

Articolul precedent Doi frați pătați