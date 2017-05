Economie Premieră pentru Aeroportul Bacău: Participare la Routes Europe, cel mai important eveniment aviatic din Europa de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Între 23 si 25 aprilie, Aeroportul International „George Enescu” Bacău a marcat prima participare la Routes Europe, organizat la Belfast. Evenimentul, care se desfășoară anual, adună laolaltă reprezentanți din domeniul aviației, respectiv aeroporturi, operatori, companii din domeniul turismului, companii de consultanță, software și analiză. Președintele executiv al AIGEB, Oana Chelaru, consideră că prezența la un asemenea eveniment constituie o foarte bună oportunitate pentru dezvoltarea activității aeroportuare. „Nu este vorba doar de importanța prezenței la Routes Europe, ci mai ales de necesitatea identificării de noi parteneri, de noi rute. Am avut astfel ocazia să prezentăm avantajele operării pe Aeroportul Bacău, dar și perspectiva dezvoltării infrastructurii acestuia, respectiv pista și terminalul modernizate”, a declarat pentru ziarul Deșteptarea Oana Chelaru. În afară de întâlnirile directe, „unu la unu”, au existat discuții și schimburi de idei în cadrul programului de networking cu reprezentanți ai aeroporturilor deja partenere, dar și cu ai altor aeroporturi, interesați de potențialul unor conexiuni cu Bacăul. De asemenea, în vederea diversificării ofertei actuale de zboruri din Bacău, au avut loc întâlniri cu mai mulți operatori aerieni din Uniunea Europeană. Concret, cinci aeroporturi, șase companii aeriene, precum și firme de consultanță, training și software de analiză și-au manifestat interesul pentru colaborări viitoare. A fost remarcat potențialul zonei din punct de vedere turistic, dar și din cel al necesităților de trafic pentru locuitorii din Bacău și județele învecinate.

Potrivit paginii oficiale a evenimentului, la Routes Europe 2017 au participat peste 1.200 de profesioniști în domeniu, peste 100 de linii aeriene și reprezentanții a peste 300 de aeroporturi. Au fost preconizate peste 4.800 de întâlniri și au susținut conferințe peste 20 de personalități, printre care Kenny Jacobs – Chief Marketing Officer la Ryanair, Bernard A. Lavelle – Sales Director la London City Airport, Uel Hoey – Business Development Director la Belfast International Airport, Andrew Cornish – CEO la Aeroportul John Lennon din Liverpool. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.