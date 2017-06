Actualitate Premieră la paraşutişti de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – paraşutiştii băcăuani îi invită pe jurnalişti în poligon – pe 8 iunie, Batalionul 630 Paraşutişti „Smaranda Brăescu” organizează prima ediţie a Cupei jurnalinalistului la tir Poligonul Gârleni va fi luat cu asalt de jurnaliştii băcăuani în preajma Zilei Paraşutiştilor. Evenimentul care se va desfăşura în intervalul orar 10.00 – 14.00, se anunţă a fi unul plin de surprize. Competiţia poate fi asociată ca dublă premieră, o dată pentru că este organizată de paraşutişti, iar a doua premieră este aceea că ultimele generaţii de ziarişti nu au mai tras cu muniţie de război în Poligonul Gârleni. „Activitatea este organizată la ceas aniversar pentru paraşutiştii militari băcăuani, cu ocazia aniversării, la data de 10 iunie, a 76 de ani de la înfiinţarea primei subunităţi de paraşutişti din Armata României. Jurnaliştii se vor întrece în cadrul unor şedinţe de tragere cu armament uşor de infanterie compatibil NATO. De asemenea, reprezentanţii mass-media vor asista la şedinţe de tragere demonstrative organizate de militarii Batalionului 630 Paraşutişti „Smaranda Brăescu”, declară slt. Ioana Farcaş, din cadrul Batalionului 630 Paraşutişti „Smaranda Brăescu” La concurs se pot înscrie maxim 20 de persoane. Deplasarea spre poligon a reprezentanţilor mass-media este asigurată de către organizatori. (Ramona Ionescu) 0 SHARES Share Tweet

