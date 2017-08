Primul certificat pentru calitatea comercializării vinului în România al Ordinului European al Cavalerilor Vinului (Ordo Equestris Vini Europae – OEVE) a fost acordat, vineri, 11 august, complexului comercial Selgros din Bacău. Evenimentul a avut loc în prima zi a manifestării „Festivalul Vinului” – ediția a doua, organizată de acest complex comercial cu 24 de crame din țară și cu alți producători și furnizori de produse alimentare complementare degustării de vinuri. Clienții magazinului Selgros Bacău au fost surprinși, vineri după amiază, de o ceremonie inedită pornită din fața magazinului spre interiorul acestuia, în care au văzut o impresionantă suită de domni care purtau insemne specifice unor ordine medievale cavalerești: colane, insigne și steaguri, dar și săbii cavalerești și toiaguri. A fost ceremonialul Consulatului România al OEVE, în fruntea căruia s-a aflat chiar consulul Marius Farmazon, consul al României și Republicii Moldova. Magazinului din Bacău i-a fost acordat primul certificat de bună comercializare a vinurilor, conform unui set de criterii formulate de acest Ordin și s-a procedat la amplasarea la loc vizibil a plăcii de certificare. Categoria de clasificare acordată este de „Patru pahare”, care merge până la maxim cinci pahare simbolice în viziunea Ordinului. Comisia oenologică a OEVE acceptă afișarea plăcii de certificare numai dacă magazinul îndeplinește condițiile pentru care i-a fost acordată, dar va proceda și la majorarea categoriei de clasificare, dacă locația îndeplinește și mai bine condițiile cerute.

La manifestarea de la Selgros au fost prezenți membri ai Senatului Consulatului și Legatului Moldova al OEVE, care au încheiat ceremonia cu tradiționalul salut „In honorem dei et in hoorem vini”. Ediția a doua a Festivalului Vinului de la Selgros Bacău a început, însă, prin ceremonialul de sabrare a sticlelor de vin spumant oficiată de somelieri, sub directa îndrumare a celui mai cunoscut somelier al României, Sergiu Nedelea, care au folosit pentru această metodă neinvazivă sabia neascuțită, dar, pentru prima oară în Bacău, și paharul cu picior. Dopurile sticlelor au sărit, în cele de urmă, din locașurile lor cu mare forță. În incinta Selgros sunt cel puțin 24 de crame de vin cunoscute în România, dar și producători de alimente. Au fost, printre vizitatori, actorul Marius Florea Vizante, dar și cunoscutul Eremia, cel care întruchipează imaginea promo a magazinelor Eelgros în România.

Cu ei am stat de vorbă și voi dezvălui declarații în edițiile viitoare ale ziarului. 1 of 13 Programul de duminică al evenimentului: Duminică, 13.08:

10:00: Deschiderea zilei şi încă un eveniment special pentru copii;

11:30 – 13:00 Moment special: Ionuţ Iftimoaie este #gatitdevara;

16:00: Închiderea festivalului.

