Municipiul Bacau va gazdui, in premiera, pe 11 noiembrie, la Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov”, un eveniment unic: Conferinta Live2Lead 2016, care va avea loc în format videocast. Organizatorii, Fundatia Comunitara Bacau, Tatiana Soldeanu, trainer & coach certificat John Maxwell Team, managerul Iulian Cornel Bogza si Nick Vercruyssen, CEO in grupul de firme ISSCO, sustin ca va fi „un eveniment revolutionar, de la care participantii vor pleca inspirati si provocati de numeroase idei noi si de instrumente valoroase de leadership si business, gata de pus în practica, livrate de cei mai renumiti experti în domeniu la nivel mondial: John C. Maxwell, Simon Sinek, Liz Wiseman,Dan Cathy”.

„Pentru a avea ocazia de a-i asculta în direct pe fiecare dintre cei patru mari lideri mondiali in leadership si business, John C. Maxwell, Simon Sinek, Liz Wiseman, Dan Cathy, ar trebui sa aloci timp si mii de euro pentru a ajunge la conferintele pe care le tin în toata lumea. Live2Lead 2016 ofera, insa, oportunitatea unica de a-i asculta pe toti într-o singura conferinta, la un pret de mii de ori mai mic, chiar în Bacau.” – spune Tatiana Soldeanu.

O conferinta videocast este una dintre cele mai moderne si rapide cai de transmitere a unei conferinte înregistrate, cu un continut de ultima ora, la nivel mondial, direct catre publicul interesat, aflat pe întreg mapamondul.

Conferinta Live2Lead poate fi vizionata doar în salile de proiectie pentru care s-a achizitionat licenta si doar în perioada care face obiectul aceleiasi licente.

LIVE2LEAD este o experienta globala care reuneste oameni din peste 30 de tari din întreaga lume în cel mai important eveniment anual de LEADERSHIP si BUSINESS, în format VIDEOCAST.

În România, Live2Lead este prezent deja de doi ani si de fiecare data a facut sali pline si a generat feedback-uri entuziaste din partea participantilor în orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea si Arad.

Anul acesta, bacauanii au ocazia participarii la acest eveniment de talie internationala direct la ei acasa.

Cine sunt speakerii



Desi facuta pe scurt, prezentarea celor patru vorbitori in Conferinta creioneaza portrete profesionale impresionante si promit o experienta memorabila:

JOHN C. MAXWELL este numit de American Management Association „Liderul Numarul 1 in Business”, iar de Business Insider si Inc. Magazine, în 2015, „Cel mai influent expert în leadership din lume”. John Maxwell este coach, speaker si autorul numarul unu de bestseller-uri, conform New York Times, cu peste 26 de milioane de carti vândute pe mapamond. Organizatiile sale – John Maxwell Company, John Maxwell Team si EQUIP – au dezvoltat peste sase milioane de lideri in toata lumea.

SIMON SINEK este un optimist incurabil. El învata liderii si organizatiile cum sa inspire oamenii. Simon are un obiectiv îndraznet, acela de a ajuta la construirea unei lumi în care marea majoritate a oamenilor sa mearga acasa, în fiecare zi, cu senzatia de împlinire data de munca lor. Simon Sinek este autorul best-seller-urilor ”Întreaba-te DE CE” si ”Liderii Manânca Ultimii” si este celebru pentru popularizarea conceptului “DE CE?” si pentru speech-ul pe aceasta tema de pe TED.com.

LIZ WISEMAN preda leadershipul pentru manageri si lideri din întreaga lume. Liz este presedinta Grupului Wiseman, o firma de cercetare si dezvoltare a leadershipului, cu sediul central în Silicon Valley. Printre clientii sai se numara: Apple, Disney, eBay/PayPal, Facebook, GAP, Google, Microsoft, Nike, Roche, Salesforce.com si Twitter. Liz Wiseman se afla în celebrul „TOP 50 gânditori ai lumii”, fiind apreciata ca unul dintre primii zece gânditori ai lumii în domeniul leadershipului .

DAN CATHY este presedinte si CEO al Chick-fil-A, una dintre cele mai mari afaceri de familie din America de Nord. În calitate de manager al acestei companii, Dan a abordat leadership-ul într-o maniera neconventionala, dar profitabila, atât pe plan personal cât si profesional. Dan Cathy calatoreste mult, lucreaza în fiecare dintre restaurantele din lantul Chick-fil-A si crede ca acest lucru îi permite sa transmita spiritul de leader serviabil catre fiecare dintre cei 70.000 de angajati ai companiei sale.

„Mentorul meu, John Maxwell, spune mereu: «Vreau sa fac o diferenta alaturi de oameni care vor sa faca o diferenta facând ceva ce face o diferenta». Eu si colegii mei, Elena Henta, Nick Vercruyssen si Iulian Cornel Borza, impreuna cu Fundatia Comunitara Bacau, ne-am propus ca in aceasta toamna bacauana sa facem o diferenta aducând in premiera in oras cel mai important eveniment anual de LEADERSHIP si BUSINESS in format VIDEOCAST, LIVE2LEAD 2016. Ne bucuram sa avem alaturi de noi, in acest demers, lideri si firme care fac deja o diferenta si care cauta mereu noi ocazii de inspiratie si de dezvoltare in comunitate. Si, de asemenea, suntem incântati ca vom deschide aceasta conferinta impreuna cu Sorin Popa, presedintele John Maxwell Team România.”

Tatiana Soldeanu, trainer & coach certificat John Maxwell Team

Exclusivitate

Conferinta VIDEOCAST Live2Lead 2016 are caracter de exclusivitate pentru centrele de proiectie aflate sub licenta John Maxwell Company si nu va putea fi regasita ulterior pe internet sau pe un alt suport de difuzare. Conferinta va fi subtitrata în limba româna.

Biletele pentru „Live2Lead Bacau 2016” se pot achizitiona de pe site-ul conferintei: http://live2leadbacau.ro/bilete/. Pâna pe 11 octombrie 2016, biletului standard de 145 de lei se poate achizitiona la pretul early bird de 95 de lei.

Sponsorii Conferintei Barrier, Centrul Auto Skoda & Opel Bacau, Grafit Invest, Masterprint, Cora, Bites Credit Management, Bliss Coffee si Bacania cu dichis.