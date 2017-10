– sezonul conservelor și-a spus cuvântul – pentru prima oară în Bacău, comercianții au rămas fără borcane – preț de câteva zile, gospodinele nu au avut de unde cumpăra borcane mici Zacusca de toamnă și conservele pentru iarnă au epuizat stocul borcanelor mici! La magazinele de profil, gospodinele nu au mai găsit borcane mici timp de câteva zile. Recipientele de 300 g și cele de 370 g s-au vândut ca „pâinea caldă” și până la refacerea stocurilor, gospodinele s-au trezit că nu au suficiente borcane pentru conserve. „Am fost zilele trecute în Piața Centrală să cumpăr borcane pentru zacuscă și nu am găsit! Căutam borcane de 400 g, iar vânzătoarea mi-au spus că le-a vândut pe toate, dar că a făcut o nouă comandă care urmează să ajungă în câteva zile. Între timp, mi-am cumpărat legumele, le-am copt, le-am pus la scurs și le-am pregătit de pus la conservat pentru iarnă. Nu mi s-a mai întâmplat să nu găsesc borcane în piață!”, declară Iolanda Păduraru. În cartier, mirosul vinetelor coapte îți trezește simțurile, iar papilele gustative fac loc poftelor dintre cele mai ciudate atunci când mirosul dulce al ardeilor copți îți invadează sinusurile. Mirosul legumelor coapte îmi îndreaptă atenția către ferestrele bucătăriilor în care se agită siluetele gospodinelor. Le urmăresc mișcările de pe trotuar, cât stau preț de câteva secunde ca să mă satur de mirosul ardeilor copți. Pe trotuarul opus, privirile curioase ale vecinelor de bloc caută să vadă cam ce bunătăți pregătesc gospodinele din blocul alăturat. Numai cine nu coace legume pe vremea asta nu știe la ce treabă migăloasă se înhamă persoanele care pregătesc zacuscă, ghivece de legume sau alte conserve. „Am copt o primă serie de vinete ca să pun la congelator, pentru iarnă. Îmi place să scot câte o pungă de sărbători și să pun pe masă o salată de vinete. Mai taie din greutatea cărnii, plus că merge oricând o salată de vinete, cu ceapă dată prin răzătoare, puțin usturoi și amestecată la final cu maioneză de casă”, declară Lenuș Olaru. Așa că cine n-a găsit borcane câteva zile, s-a pus pe copt vinete pentru iarnă. 0 SHARES Share Tweet loading...

