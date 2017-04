Cultura Premianţii Salonului Naţional al Artei Naive, Bacău – 2017 de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat cea de-a XXVI-a ediţie a „Salonului de Primavară al Artei Naive”, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău şi Centrul de Cultură şi Artă „George Apostu”, în spaţiul Muzeului de Artă Contemporană „George Apostu”. În expoziţia-concurs din acest an au fost prezentate peste 100 de lucrări plastice (pictură şi sculptură) aparţinând creatorilor de artă naivă din judeţele Caraş-Severin, Timiş, Galaţi, Iaşi, Prahova, Bacău şi din Bucureşti. Cele mai valoroase creaţii au fost premiate de un juriu format din specialişti din domeniu, prof.dr. Liviu Nedelcu (preşedinte), manager al Centrului Judeţean al Promovării Culturii Tradiţionale Vrancea, Olguţa Pâţu, artist plastic, manager al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, Mari Bucur, artist plastic. Câştigătorii ediţiei din 2017 ai Salonului Naţional al Artei Naive sunt: Valeria Tofan, Bucureşti – Premiul Centrului de Cultură “George Apostu”, Adriean Donisan, Maria Margoş (Bacău), Gheorghe Ciobanu (Iaşi), Ioana Gheorghiu (Galaţi) – premiile Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. Frumuseţea picturii naive a fost împletită cu originalitatea cântecului popular, în interpretarea Tarafului “Hora”. Cu aceeasi ocazie au fost expuse lucrări pe tema „Albastru” (icoane pe sticlă, semne de carte cusute cu motive tradiţionale, carţi poştale) realizate de membrii Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor 60+”, precum şi de elevi, participanţi la atelierele practice organizate de Centrul de Cultură „George Apostu”, în cadrul proiectului european Erasmus + „Drumul culorii albastru în Europa”. Programul cultural pentru anul 2017 al Centrului de Cultură „George Apostu” se desfăşoară sub genericul „ImagiNaţie – energia culturii”. 0 SHARES Share Tweet

