Dacă e ianuarie, atunci e… „Cupa Bistriței". Și în 2017, sezonul atletic indoor debutează în Bacău. La finalul acestei săptămâni, Sala de Atletism va găzdui tradiționalul concurs organizat anual de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Asociația Județeană de Atletism. Ajunsă la cea de-a 32-a ediție, „Cupa Bistriței" se va desfășura concomitent cu Memorialul „Nicolae Mihalache", care va bifa cea de-a cincea ediție. Competiția are caracter open și se va derula pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. Prima reuniune va începe la ora 16.00, cu proba de aruncare a greutății și se va termina în jurul orei 19.30, odată cu seriile contra-timp ale probei de ștafetă feminină de 4×200 metri. Duminică, 22 ianuarie, întrecerile vor debuta la ora 9.00, atunci când este programată săritura în lungime, la masculin, competiția urmând să se încheie la ora 13.25, cu ultima probă din concurs: seriile de ștafetă feminină 4×400 metri. În februarie, Bacăul va găzdui mai multe competiții atletice: etapa a doua a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori 1, finala Naționalelor Universitare, Memorialul „Dorin Melinte" și etapa județeană pentru Juniori 1, 2 și 3, dar și concursul inter-județean rezervat copiilor, Cupa „Micul Atlet".

