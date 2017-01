Cultura Pregătiri de Bobotează în biserici de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sărbătorile creştine de iarnă se încheie vineri, 6 ianuarie, cu Botezul Domnului, Boboteaza sau Epifania, iar sâmbătă, 7 ianuarie, credincioşii prăznuiesc Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Înainte de acestea, timp de o săptămână, preoţii din parohiile băcăuane au umblat pe la casele enoriaşilor vestind apropierea sărbătorii, lăsând în vasele dinainte pregătite câţiva stropi de agheasmă. Vineri dis-de-dimineaţă, credincioşii sunt aşteptaţi la biserici unde, după Sfânta Liturghie, preoţii vor săvârşi slujba Agheasmei Mari prin care se vor sfinţi apele. „Pentru aceasta, pregătim din timp vase mari pe care le umplem cu apă curată care, prin rugăciunile noastre şi prin mijlocirea Sfântului Duh, se va preschimba în Sfânta Agheasmă Mare” a precizat pr. Constantin Gherasim, parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” din Bacău. Creştinii vor lua din această apă sfinţită despre care se spune că are putere tămăduitoare, o vor duce acasă şi, timp de opt zile, vor gusta din ea, pe nemâncate, înainte de anafură. După cele opt zile, Agheasma Mare se foloseşte doar pentru rugăciunile de sfinţire, curăţire şi de îndepărtare a lucrărilor potrivnice. La unele din parohii, dacă vremea o permite, se obişnuieşte a se construi o cruce de gheaţă, încă din Ajunul Bobotezei, pentru a marca sfinţirea apelor. De asemenea, tradiţia spune că le este interzis femeilor a mai spăla rufe timp de o săptămână, deoarece toate apele, asemeni Iordanului, sunt sfinţite după această mare sărbătoare. Legenda de la care a pornit obiceiul sfinţirii apelor se referă la faptul că atunci când Ioan Botezătorul a început procesiunea botezării, diavolii au venit pe râul Iordanului pentru a o împiedica. În acel moment, Dumnezeu le-a poruncit preoţilor să sfinţească toate apele. Ca urmare, toţi diavolii au căzut sub gheţuri şi s-au înecat. Există şi credinţa că în noaptea de Bobotează fetele îşi pot vedea ursitul. Se spune că dacă îşi leagă pe inelar un fir roşu de mătase şi îşi pun sub pernă o crenguţă de busuioc, îşi vor visa alesul.

Se mai spune că fetele care alunecă pe gheaţă şi cad în această zi se vor mărita sigur până la sfârşitul anului. Se pare că este valabil şi pentru băieţi.

