Prefectul și subprefectul, la examenul auto!

Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, și subprefectul Valentin Ivancea au fost prezenți, vineri dimineață, în mijlocul celor 91 de candidați programați pentru susținerea examenului de obținere a permisului de conducere. „Am vrut să văd cum decurge efectiv o probă și să verific dacă toți cei șapte lucrători sunt prezenți și pregătiți să plece pe traseu, a declarat Maricica Luminița Coșa. Ca să suplimentez personalul am adus doi angajați de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) și încă doi de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU). Facem tot ce putem ca să scurtăm intervalul dintre momentul în care cursanții dau sala și momentul în care susțin proba practică. E valabil atât pentru cei care au terminat școala acum, cât și pentru cei care nu au luat orașul și repetă proba.” Angajații aduși de la IPJ au fost repartizați la ghișeu, iar cei de la ISU la secretariat pentru ca, astfel, patru examinatori din cadrul Serviciului Regim Permise Conducere și Înmatricularea Vehiculelor să poată fi scoși în teren. Prefectul a constatat, vineri, că toți examinatorii erau prezenți la muncă și toți cei 91 de candidați urmau să iasă pe traseu. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.