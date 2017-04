Actualitate Prefectul județului, în videoconferință pe tema vacanței de 1 Mai de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, a participat, vineri, la videoconferința condusă de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, cu privire la măsurile dispuse în vederea asigurării ordinii și siguranței publice în perioada minivacanței de 1 Mai. La ședință au mai participat subprefectul Valentin Ivancea și conducătorii instituțiilor subordonate MAI: Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea Mobilă de Jandarmi și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Carmen Daniela Dan a insistat asupra caracterului preventiv al acțiunilor desfășurate în perioada premergătoare datei de 1 Mai. La nivelul județului Bacău a fost întocmit un plan de măsuri privind asigurarea ordinii și liniștii publice. În baza acestuia se va acționa pe toate palierele pentru a interveni operativ dacă situația o va impune, structurile ministerului suplimentând efectivele aflate în aceste zile la datorie. „Prefectul județului Bacău a solicitat șefilor de structuri să fie vigilenți, să vegheze la asigurarea unui climat optim de liniște și ordine în această perioadă, precizând faptul că mizează pe eficiența și experiența acestora”, arată Florentina Cîrlan, director Cancelaria Prefectului. 6 SHARES Share Tweet

