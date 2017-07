Având în vedere articolul, semnat de către dl. Petru Done ” Intermediarii dau afară din pieţe adevăraţii producători agricoli”, apărut în ediţia din data de 19.07.2017, care prezintă un interviu cu dl. preşedinte al Ligii Producătorilor Agricoli din România, Laurențiu Baciu, în care, dumnealui face o serie de afirmatii care aduc un prejudiciu de imagine Poliţiei Locale, şi anume că, ” Accesul producătorilor agricoli în piețe în ultimii 15 ani a fost monopolizat de „băieții deștepți”, care în cârdășie cu autoritățile locale și cu poliția locală acționează sistematic. De fapt, am înțeles că poliția locală este, de fapt, aceea care îi coordonează pe băieții deștepți. „, dorim, pentru buna informare a cititorilor dvs. să facem următoarele precizări: – Conform, art.3, alin. (3), (4), (5) si art.4, alin.(1) din Legea nr.145/2014 , privind măsurile de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, certificatele de producător sunt eliberate şi verificate de autorităţile locale de pe raza cărora se află terenurile agricole ale titularilor, reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti şi de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În acest caz, verificarea acestor locaţii excedă competenţei teritoriale a Poliţiei Locale, care are ca limită raza municipiului Bacău, terenurile din certificatele de producător, fiind situate în judeţe ale ţării sau în localităţi din afara ariei de competenţă. În atribuţiunea politiştilor locali intră verificarea persoanelor trecute în certificatul de producător, documentele justificative de provenienţă ale mărfii pe timpul transportului, concordanţa produselor trecute în document cu cele expuse la vânzare, respectarea amplasamentului, neafişarea etichetei de produs sau a preţurilor şi achitarea taxei forfetare. – Referitor la accesul în piaţă al celor care desfăşoară activităţi de comerţ, numiţi în interviu „băieţi deştepţi”, vă informăm că acesta este făcut în baza Anexei nr.1 din HCL 348/2007, care reglementează la capitolul III, punctele 3 şi 6, sectorizarea platoului pieţei, pe specific de produse comercializate, amplasamentul si numărul de locuri alocate fiecărei categorii de comercianţi in parte ( producători agricoli, societăţi comerciale, alte forme de comerţ), concluzia fiind că, nu Poliţia Locală reglementează accesul sau numărul comercianţilor din piaţă. – De asemenea, afirmaţia ” poliția locală este, de fapt, aceea care îi coordonează pe băieții deștepți” este neconformă cu realitatea, Poliţia Locală, fiind cea care îi sancţionează pe comercianţii ilegali din pieţe. În sprijinul celor afirmate, vin cele 1291 de controale efectuate în cadrul activităţilor curente sau urmare a sesizărilor primite de la autorităţile locale, privind produsele şi serviciile de piaţa , comerţul ambulant şi protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite şi cele 208 sancţiuni contravenţionale , în cuantum de 51.300 lei, aplicate pe parcursul anului 2017, pentru nereguli in activitatea comercială din pieţele

municipiului.

