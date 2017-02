Editorial Poze și proteste. Cum facem schimbare? de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De când au început protestele în București și în alte orașe, pe facebook circulă fotografii cu goluri de păduri, realizate la mare înălțime, oștiri de cioate sau caminoane cu bușteni. Sunt însoțite de apeluri la luptă, avertizări privind amploarea defrișărilor și acuzații împotriva fabricilor de prelucrare a lemnului. Unii autori cer like-uri, alții, implicare. Mesajul? Românii ar trebui să iasă în stradă pentru a-și salva pădurile, nu pentru a schimba guverne. În primul rând, nu cred că trebuie să alegem căci un protest nu-l exclude pe celălalt. În al doilea rând, doar imaginile nu reprezintă dovezi. Nu orice camion cu bușteni aparține unui infractor. De altfel, defrișările nu au început ieri, ci imediat după 1990, odată cu retrocedările, cu un vârf al pagubelor în 2003-2004. Statul a avut partea lui de vină. A stabilit reguli de exploatare, măsuri de prevenire, sancțiuni, nu și mijloace. Câțiva inspectori controlau sute de mii de hectare, cam unul la 10.000 ha, din câte știu. Totuși, înființarea de către prefecturi a echipelor mixte, formate din inspectori silvici, comisari ai gărzii financiare, polițiști și jandarmi, asprirea amenzilor, obligația de a încheia contract de pază au avut efecte. În continuare, e necesar să fie reduse tăierile, dar e necesar și să înlocuim. Statul îi sprijină pe cei care împăduresc zonele expuse eroziunii, dar trebuie ca și cetățenii să vrea să le împădurească. După intrarea în UE, proprietarii au avut șansa să acceseze fonduri pentru a înființa perdele forestiere. Măsura nu prea a avut succes, deși se dădeau, în plus, compensații pentru venitul pierdut prin necultivarea terenului. S-au dat și se dau bani pentru împăduriri. Aștept să văd câți proprietari vor accesa programul în 2017. Nu sunt împotriva campaniilor pe facebook, dimpotrivă, vreau doar să spun că nu ajunge să postăm poze. E foarte important ce facem zi de zi, cum acționăm pentru a nu ne trezi că lăsăm urmașilor o țară cu dealuri golașe, cenușii, de pe care se scurge pământul. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Chicco – un nou brand pentru copii în Bacău Articolul următor Pagina 1

