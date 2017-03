Cultura Poveştile nemuritoare ale Catincăi Popescu de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Catinca Popescu. Catinca Popescu, Doamna picturii naive, reprezentantă de seamă a şcolii băcăuane, a dăruit iubitorilor de artă un nou buchet cu cele mai frumoase creaţii ale sale, reunite într-o personală, dintr-o serie pe care doar statisticile oficiale o contabilizează, al cărei vernisaj a avut loc marţi, 7 martie, la Universitatea „George Bacovia”, în prezenţa a numeroşi prieteni, artişti, scriitori, reprezentanţi ai instituţiei gazdă. Privitorul are rarul privilegiu de a urmări evoluţia unei artiste în cei peste 50 de ani dăruiţi, cu dragoste şi talent, transpunerii într-o viziune aproape hiperbolizată, a satului românesc, obiceiurilor şi tradiţiilor nemuritoare şi prin arta, într-o cromatică care impresionează nu doar retina, ci şi imaginaţia fiecăruia. Cu ştiinţa îmbinării culorilor deprinsă de la mama sa, şi-a desăvârşit pregătirea la Şcoala Populară de Artă, sub îndrumarea maestrului Ilie Boca şi a artistei Letiţia Oprişan, Doamna Catinca a început cu pictarea icoanelor pe sticlă şi lemn, a materialelor textile, alegând apoi definitiv pictura la şevalet, pe pânză şi carton. Subiectele le poartă cu ea din copilăria petrecută la Suhuleţ, comuna Tansa, din judeţul Iaşi, la care se întoarce mereu şi mereu, pentru a-şi reîmprospăta amintirile, de care nu poate să se despartă, pădurile, văile, satul în sărbătoare, oamenii, cu obiceiurile lor, anotimpurile, în care iarna este preferata artistei, cu uliţele pline de copii, superbe pânze redau câmpurile cu floarea soarelui, chipurile sătenilor, creionate cu duioşie şi, uneori, cu ironie, în ipostaze inedite. Tablourile Doamnei Catinca sunt expuse pe două etaje, privitorul refăcând drumul creaţiei artistei, fapt remarcat şi de Carmen Mihalache, prietenă şi critic deopotrivă, care ştie bine poveştile din cele peste 1000 de tablouri semnate de Catinca Popescu, pentru că artista octogenară este o extraordinară povestitoare în culori, într-o artă care nu respectă regulile academice, fiind dominată de inocenţă şi farmec, toate îmbinate într-o muzică a culorilor de o prospeţime ireală. Catinca Popescu se reinventează, alergând pe spaţii mici în căutarea paradisului pierdut, după care jinduim cu toţii, doar că artista noastră îl are în suflet, iar prin artă se apără de răutatea şi urâtul vieţii cotidiene şi ne îndeamnă şi pe noi să o urmăm. Au fost la sărbătoarea artei naive pictorul Aurel Stanciu, scriitorii Petre Isachi, Cornel Galben, poetul Petre Scutelnicu, decanul Carmen Florea şi rectorul universităţii Neculai Lupu, ziarişti, prieteni, care au îmbrăţişat-o pe artistă cu florile atât de dragi, dăruite în semn de dragoste şi respect. 0 SHARES Share Tweet

