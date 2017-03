Cultura Poveştile de la Tescani, pe simezele de la Galeriile ALFA de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dacă legea nu se schimbă, este posibil ca în scurt timp Galeriile de Artă “Alfa”, din centrul Bacăului, să fie închise, aşa cum s-a întâmplat cu majoritatea spaţiilor de pe aceeaşi stradă. Până atunci, conducerea Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”, Secţia de Artă, foloseşte timpul rămas la maximum. Să ne amintim de marea şi valoroasa expoziţiei de grafică a pictorului francez Henri Matisse, realizată la iniţiativa personală a artistului Dionis Puşcuţă, şeful Secţiei Artă, de personala Dumitru Macovei, aceeaşi instituţie ne-a dăruit alte două expoziţii de interes şi valoare, două retrospective memorabile, cum sunt cele ale artistului Nicu Enea, de la parterul Muzeului de Artă şi o excepţională expoziţie omagială “Boca-80”, de la etaj, ambele încă pe simezele galeriilor. Continuând în aceeaşi notă, la sfârşitul săptămânii trecute, a avut loc vernisajul unei inedite expoziţii de artă plastică, organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional “George Enescu” – Secţia “Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu-George Enescu” Tescani, care face parte dintr-un proiect complex, iniţiat de Gabriela Ilaş, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la prima ediţie a Taberei de Creaţie organizată la conacul din Tescani. Întâmplările artistice au debutat în toamnă cu ediţia 40 a taberei, la care au fost invitaţi artişti de marcă din Bacău şi din ţară, ale căror lucrări au fost expuse la Tescani, după care a urmat un vernisaj la Galeriile “Frunzetti” din Bacău, eveniment la care au participat şi o parte dintre artiştii invitaţi. Punctul culminant l-a constituit expoziţia “Tescani – 40”, de la Galeria “Romană” din Bucureşti, eveniment remarcabil, care s-a bucurat de atenţia mediului artistic bucureştean, unde au fost expuse doar 40 de lucrări, semnate de prestigioşi artişti, participanţi în cei 40 de ani în Tabară Tescani, prezentată la modul superlativ de Sever Voinescu, redactor şef al Revistei Dilema Veche Mihai Sârbulescu, unul dintre cei mai bine cotaţi pictori ai momentului. Retrospectiva din Bacău cuprinde peste 100 de lucrări, în marea lor majoritate peisaje de la Tescani, rod al documentării unor artişti, care s-au îndrăgostit de mirificul spaţiu natural al Tescanilor, cum ar fi Horia Bernea, Ilie Boca (iniţiatorul taberei, în 1976, şi participant la fiecare ediţie), Alexandru Ioan Mărginean, Paul Gherasim, Octav Grigorescu, Horea Paştină, Ileana şi Vlad Micodin, Ioan Mihalache, Irina Dascălu, Pavel Codiţă, Teodor Marinescu, Ştefan Pristavu, Dimitru Macovei, Carmen Poenaru, Mihai Sârbulescu, Mihai Chiuaru, Constantin Berdilă, Ovidiu Ungureanu şi Cristian Macovei – fotografie, Constantin Flondor, Cristina Ciobanu, Vasile Olah, Letiţia Oprişan, Vasile Crăiţă Mândră, Dionis Puşcuţă (o lucrare de excepţie, care face o trecere de la arta tradiţională, la arta modernă, cu lucrarea “Don Quijote în peisajul de la Tescani”) samd. Gazda evenimentului a fost Mariana Popa, manager al Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”, invitat de onoare a fost Cristina Andrei, managerul Muzeului “George Enescu” din Bucureşti, apoi Gabriela Ilaş, curatorul expoziţiei, Ilie Boca, Dionis Puşcuţă, şef Secţie Artă, care au evocat în cuvinte calde fascinanta experienţă de la Tescani, unică în România, nu doar prin longevitate, cât mai ales prin atmosfera creată, prietenia şi dialogul artelor care au caracterizat cei 40 de ani de creaţie artistică, dintre artişti de pe întregul mapamond, Tescaniul devenind, după 1990, Tabără Internaţională. O expoziţie de excepţie, cu opere din patrimoniul Centrului de la Tescani, pe care ai ocazia să le vezi doar la Galeriile ALFA. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.