Povesti pentru 1 Decembrie

La 23 noiembrie 1918, de pe un aerodrom din Bacau, decola un avion, pilotat de locotenent aviator Vasile Niculescu si capitanul Victor Precup. Avionul ducea românilor adunati pe Campia Libertatii de la Blaj documentele referitoare la Unire. Peste ani zborul va fi numit “Zborul Marii Uniri”.

Doua strazi din Bacau poarta numele celor doi piloti, care au fost desemnati si cetateni de onoare ai urbei. Ce s-a intâmplat, insa, cu cei doi dupa acest zbor? Povestile lor sunt diferite.

Intors la unitatea sa, locotenentul Vasile Niculescu va continua actiunile de luptă. In timpul unei misiuni de recunoastere in Transnistria la 23 iunie 1919, aterizeaza fortat in spatele liniilor inamice, din cauza unei defectiuni la motor.

Va fi eliberat, insa, peste o luna. Dupa razboi, este avansat capitan, in 1923. Un an mai târziu e transferat la Comandamentul Scolii de Aronautica iar in 1925 va face un stagiu de pregatire in Cehoslovacia. In mod surprinzator, in 1926 va parasi aviatia si e transferat la Centrul de Recrutare Radauti, apoi la Regimentul 96 infanterie. In 1937 demisioneaza din Armata si va trai pâna la 90 de ani practicând meseria de ceasornicar. Avea sa moara in anonimat in 1981.

Victor Precup, incorporat in Armata Austro – Ungara, va dezerta si se va a;atura Armatei Române, unde este avansat capitan. Dupa razboi va deveni mesager intre Iuliu Maniu si Carol al II-lea, care incerca sa revina pe tron. Pentru ca nu a fost numit ministrul al Armatei, cum i se promisese, Precup participa la un complot care urmarea asasinarea regelui. Complotul este descoperit si Precup este condamnat la inchisoare.

Aici il inâlneste pe Gh. Gheorghiu-Dej si devine membru PCR. In aprilie 1945 este avansat general – locotenent de catre regele Mihai si e reintegrat in Armata iar o luna mai târziu este numit sef peste departamentul care se ocupa cu educatia politica si propaganda. Era una din pozitiile cele mai puternice din Armata deoarece putea trimite la inchisoare orice ofiter pentru crime politice. Departamentul condus de el a fost responsabil cu epurarile masive ale ofiterilor din primii ani ai regimului comunist.

Multa lume se intreaba carui fapt i se datoreaza aceasta ascensiune fulminanta. Un raspuns posibil ar fi ca Precup ar fi fost agent sovietic. El a intrat in vizorul Sigurantei in 1922, pe când era era sef al Biroului 2 Informatii al Comandamentului Militar al Basarabiei, la Chisinau. Unul dintre anchetatori, Zaharia Husarescu, nota ca Precup ar fi fost autorul moral si, uneori, direct, al unor asasinate si jafuri comise la frontiera de pe Nistru. Alte rapoarte il acuzau de spionaj sau ca se ocupa cu traficul de persoane din Rusia.

Precup este trecut in rezerva in 1949 si moare in 1958.