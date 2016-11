Toamna bacoviana, ploioasa si cenusie pe alocuri, mi-a purtat pasii prin Parcul Cancicov. Chiar daca la primele ore ale diminetii orasul este foarte aglomerat, in parc domneste o liniste apasatoare. Evident, ca sa te bucuri de peisaj, este musai sa ignori ciorile care isi au cuibul in copacii de aici.

Le-am ignorat si am pornit in plimbare incercând pe cât posibil sa-mi fac ordine in gânduri, sa-mi creionez in minte o agenda a zilei in care sa marchez o serie de intâlniri, sa cunosc oameni interesanti a caror poveste de viata sa v-o relatez inclusiv voua…

Si tot mergând, pasii m-au dus pâna in dreptul acelei inimi de inox, cunoscuta sub numele de „Monumentul iubirii”. M-am oprit in loc.

Parcul era pustiu si doar zgomotul facut de o masina a celor de la Directia de Servicii Publice a spart linistea de pe aleile intunecate, presarate de frunze. Privirea mi s-a oprit pe multitudinea de lacate agatate de inima de inox. Fiecare bucata de metal era insufletita de câte un mesaj sau de o panglica colorata, menite sa atraga atentia, sa le faca cât mai vizibile.

Am vazut intâi un lacat pe care scria „10” si m-am intrebat imediat ce semnificatie o fi având pentru cel/cea/cei care l-au pus acolo. Mi-au trecut prin minte mai multe variante de raspuns, insa, mi-am spus ca trebuie sa fie „o iubire de nota zece”. Am notat curajul de a face un astfel de gest simbolic. Spun acest lucru pentru ca multi si-ar dori sa atârne un lacat la monumentul iubirii, in timp ce isi marturisesc iubirea, insa, le este rusine. De cine!?! De când a ajuns sa ne fie rusine sa ne declaram/recunoastem sentimentele?

Trec mai departe cu privirea peste „Te iubesc-ul” Madalinei si al lui Marius, apoi peste simbolul lui RAV, AAG, RAI, MAA, peste iubirea declarata a Liviei, a lui George, Alexandru, Ionut si multi altii, ale caror povesti de iubire stau martore aceste lacate. Abia ating panglicile colorate, agatate de unele lacate si zâmbesc la toate acestea pentru ca ma incearca un sentiment de bucurie. Am multumirea ca an de an, noi oameni, cu noi povesti, ne arata prin gesturile lor simbolice ca iubirea exista.