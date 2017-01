Trei suflete au pierit nevinovate, duminică seară, într-un incendiu de amploare care a cuprins modesta casă din paiantă, în care locuiau împreună cu mama lor, în satul Parava. Tânăra de 22 de ani a plecat să aducă o găleată cu apă de la fântâna din vale şi i-a lăsat singuri pe copii. Pentru că uşa nu se închidea bine a legat-o pe exterior cu o bucată de sârmă, aşa cum făcea de fiecare dată, doar că acum în urma ei s-a declanşat dezastrul, iar flăcări mari au cuprins în scurt timp întreaga locuinţă. Când a revenit la domiciliu, incendiul era generalizat şi din interior se auzeu ţipetele celor mici. În acel moment au apărut şi un jandarm şi un poliţist, care au observat incendiul în timp ce patrulau prin zonă, iar când a aflat că în interior sunt trei minori, jandarmul nu a stat nicio clipă pe gânduri şi a sărit să ajute. „Împreună cu doi vecini am rupt uşa şi am aruncat cu zăpadă ca să putem intra să scoatem copiii. Am găsit doi după uşă iar pe al treilea în fundul camerei. I-am scos afară pe zăpadă, dar nu mai trăiau. Am făcut tot ce am putut”, a povestit plt. adj. Vasile Anei, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bacău. „Am mers să iau apă şi când am venit acasă erau flăcări şi ţipau băieţii. N-am mai putut să intru că era flacără mare. Au intrat jandarmii şi vecinii”, spunea Maricica Creangă, mama copiilor. Mărturiile vecinilor sunt cutremurătoare. Oamenii spun că fetiţa de 2 ani şi 8 luni şi frăţiorul ei de 1 an şi 7 luni au fost găsiţi morţi lângă uşa pe care au încercat cu disperare să o deschidă, dar din păcate nu au putut şi au rămas prinşi în capcana de foc. „Când am ieşit afară era foarte mare focul. Ne-am dus acolo şi împreună cu jandarmii, care au spart uşa, am început să dăm cu găleţile cu apă, cu zăpadă, dar copiii erau morţi lângă uşă, unul peste altul. Probabil au vrut să iasă afară, dar n-au putut”, povestea şi Tincuţa Neculcea, o vecină, care nu-şi poate reveni din şoc. Băiatul de 4 luni a fost găsit ars în pătuţ. Era cât o păpuşă şi abia a mai putut fi recunoscut. La faţa locului au ajuns şi echipaje de pompieri de la ISU Bacău şi ISU Vrancea, care au stins focul. „Incendiul a fost anunţat în jurul orei 19.50 şi s-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi cinci pompieri de la Secţia de Pompieri Adjud. Cei trei copii au fost scoşi carbonizaţi. A ars camera în care se aflau ei, pe o suprafaţă de circa 20 de mp”, ne-a declarat plt. adj. Florin Olaru, purtător de cuvânt la ISU Vrancea. În urma cercetărilor s-a stabilit că cel mai probabil incendiul a izbucnit de la jarul căzut din sobă. Cei trei fraţi vor fi înmormântaţi de biserică. „Biserica vine în întâmpinarea acestei familii care este neajutorată şi se va ocupa cu toate cele necesare cu înmormântarea acestor copii, care au ars în urma incendiului şi va avea grijă ca familia să aibă o nouă locuinţă pentru a se adăposti. Noi tot timpul am încercat să-i ajutăm cât am putut, în măsura celor pe care le-am avut şi noi la dispoziţie”, ne-a spus Marius Vărăscu, preot paroh în comuna Parava. Tatăl, plecat de câteva luni la muncă în străinătate, a primit cumplita veste departe de casă şi este aşteptat să se întoarcă în ţară pentru a-şi conduce copiii pe ultimul drum. După această nenorocire, poliţia din localitate a început o anchetă pentru ucidere din culpă, mama fiind audiată şi luni la sediul postului de poliţie. Când avea 17 ani, Maricica Creangă a mai născut o fetiţă, care a fost preluată atunci de Protecţia Copilului şi dată spre adopţie. În urmă cu patru ani, în satul Dealu Mare, din comuna Măgura, patru fraţi, cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani, au murit într-un incendiu similar. Şi ei au fost lăsaţi singuri în casă de tatăl care s-a dus atunci la magazin să le cumpere de mâncare. Când au ajuns pompierii, niciunul nu mai era în viaţă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.