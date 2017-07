Andrei Tanasov, absolvent al Colegiului Național „Gh. Vrănceanu”, promoția 2017. Un tânăr perseverent, ambițios, sigur pe el. Și perfecționist. Olimpic național, elev de 10 (zece) pe linie în toți anii de studiu, un exemplu pentru toți cei din jur. Acum, a confirmat încă o dată și la examenul de bacalaureat din acest an, când s-a numărat printre cei patru candidați din Bacău care au luat nota maximă. Iar povestea lui merge mai departe. Deșteptarea continuă să prezinte cheia succesului absolvenților din acest an, care au reușit performanța de a aduce Bacăul pe prima treaptă a podiumului național la examenul maturității. Au fost patru candidați de 10 (zece), dar și elevi care au înregistrat o rată de promovare istorică, 84, 53 %, cea mai mare din țară. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

