Actualitate Poveste în imagini, la Cercul Militar Bacău - Cercul Militar Bacău găzduieşte până pe 24 februarie expoziţia itinerantă de fotografii, dedicată centenarului armei artilerie şi rachete antiaeriene de Ramona Ionescu - Expoziţia găzduită de Cercul Militar Bacău cuprinde aproximativ 120 de fotografii care reamintesc cele mai importante momente istorice ale acestei arme, de la înfiinţare, participarea la campaniile Primului Război Mondial, al Doilea Război Mondial şi până în prezent. Expoziţia a fost adusă în Bacău de la Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I", plecând de la Chitila, trecând prin Braşov, prin Câmpia Turzii, pentru ca de la noi să plece mai departe spre Boboc, Borcea, iar în final să se întoarcă la Chitila. Despre istoria acestei arme şi despre evoluţia ei în timp ne-a vorbit lt.col. Romeo Tudorii, comandantul Batalionului Artilerie Antiaeriană de la Baza 95 Aeriană Bacău. "Părintele acesti arme a fost Ştefan Burileanu, cel care a transformat tunul de cetate în tun antiaerian. A fost inginer, inventator român, cercetător în metalurgie, general de aviaţie şi preşedinte al Consiliului tehnic superior al artileriei, armamentului şi muniţiilor. În anul 1915 a proiectat şi realizat un tun antiaerian numit Burileanu de 57 mm, cu tragere rapidă, cu un focos cu lungă durată de ardere. În timpul Primului Război Mondial, Burileanu a organizat artileria antiaeriană românească", declară lt.col. Romeo Tudorii, cmdt. Batalionului Artilerie Antiaeriană, Baza 95 Aeriană Bacău. Ca armă, artileria şi rachetele antiaeriene reprezintă produsul secolului trecut şi, ca urmare, istoria sa prezintă sub diferite forme, evoluţia de ansamblu a artei militare şi tehnicii consemnată în această perioadă pe plan naţional şi internaţional. Băcăuanii îi pot vedea în acţiune pe soldaţii vremurilor apuse şi pe militarii zilelor noastre, în imagini surprinse în mijlocul acţiunii, pe durata misiunilor sau a exerciţiilor de antrenament. Evoluţia acestei arme este fascinantă, pornind de la vechile tunuri de cetate şi până la armament de ultimă generaţie. "După cum arată şi expoziţia de faţă, evoluţia armei artileriei antiaeriene este reflectată prin îmbogăţirea continuă a caracteristicilor tehnico-tactice ale mijloacelor de luptă specifice şi a procedeelor de întrebuinţare în luptă. De la 15 august 1916 şi până în prezent, noi şi înaintaşii noştri am păzit spaţiul antiaerian pentru ca poporul român să trăiască în siguranţă", declară declară lt.col. Romeo Tudorii, cmdt. Batalionului Artilerie Antiaeriană, Baza 95 Aeriană Bacău. Istoria armei artileriei antiaeriene, aşa cum este ea prezentată pe simezele Cercului Militar Bacău, poate fi parcursă în imagini la sediul din strada Oituz, nr. 16, între orele 10.00 – 15.00, intrarea fiind liberă. La 19 septembrie 2016, s-au împlinit 100 de ani de la prima victorie antiaeriană, materializată în doborârea unui avion inamic, care a avut loc pe timpul luptelor de la Flămânda şi, totodată, înfiinţarea armei Rachete şi Artilerie Antiaeriană – armă de bază în arhitectura de astăzi a Forţelor Aeriene Române. Arma artilerie şi rachete antiaeriene se prezintă, la 100 de ani de existenţă, ca o structură dinamică a Forţelor Aeriene Române, atât prin puterea combativă a unităţilor, cât şi prin viteza de reacţie şi dinamica de acţiune a forţelor, cu o organizare şi funcţionalitate bine definite, ale cărei misiuni se integrează eficient, cu cele ale aviaţiei, radiolocaţiei şi ale celorlalte genuri de armă, în acţiunile de apărare a spaţiului aerian românesc.

