Cronica rutiera Poveste cu un tractor, doi bărbați și nici un permis valabil de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un tractor care trăgea după el o căruță în comuna Cleja a băgat la apă doi bărbați. Poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Cleja au depistat în trafic un localnic de 38 ani, în timp ce conducea un tractor cu ajutorul căruia tracta o căruţă pe DJ 119. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tractorul nu era înmatriculat. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. În timp ce poliţiştii desfăşurau activităţile specifice, la faţa locului s-a prezentat un alt localnic, de 69 ani, care, fără încuviinţarea organelor de poliţie, s-a urcat la volanul tractorului şi s-a deplasat de pe DJ 119 către un drum sătesc. Acesta a fost oprit de poliţişti şi, în urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul de 69 ani deţinea un permis de conducere expirat. Cei doi bărbaţi au fost conduşi la Spitalul Judeţean Bacău, pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul neînmatriculat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.