Postasii au iesit la razboi

* marti dimineata, lucratorii postali au oprit lucrul in semn de protest fata de salariile mici si conditiile de munca

A fost o greva de circa jumatate de ora, un avertisment adresat managementului Companiei, pe care il acuza de greseli ce afecteaza grav activitatea personalului si a activitatii pe care o desfasoara. Primii care au inceput protestul au fost postasii de la Centrul Regional de Tranzit Bacau, situat lânga gara, locul unde sosesc si de unde se distribuie catre oficiile postale toate trimiterile. Inainte de ora 8.00 dimineata, câteva zeci de angajati de acolo au incetat lucrul si s-au adunat in fata cladirii.

La scurt timp dupa aceea, protestul a inceput si la Oficiul Postal de Distribuire Centralizata Bacau, din zona Orizont, de unde postasii se raspândesc in tot orasul pentru a duce corespondenta. Marti dimineata, factorii postali nu au mai plecat pe traseele lor si au protestat, alaturi de sefa lor, diriginta Elena Nadita, insa pentru scurt timp, dupa care si-au reluat programul de lucru.

„Ar fi fost bine sa ne urmam programul normal, nu sa stam in strada si sa protestam, dar iata ca s-au adunat multe probleme si lucrurile nu merg deloc bine. Plec de la faptul ca in 2012 Posta avea 36.000 de angajati, iar acum au mai ramas 26.000. Consideram ca acest lucru este urmarea unui management defectuos, falimentar.

Veniturile Postei sunt in scadere, desi directorul general ne prezinta in permanenta situatii din care rezulta ca treburile ar sta bine. Mai mult de atât, continua angajarile in conducerea Companiei, in timp ce personalul operational este in scadere. Nu se face nimic nici in vederea contracararii competitiei din domeniu, se pierd servicii traditionale si se introduc altele care nu aduc venituri”, spune Sorin Sova, liderul sindical al postasilor bacauani.

Protestatarii au mentionat si cazuri punctuale care demonstreaza ca nu au conditii de munca firesti. Printre acestea, au mentionat ca in unele oficii postale nu exista nici macar scaune si ca oficiantii stau pe improvizatii din lazi, ca in alte oficii nu s-a varuit cu anii si ca prin tavan ploua, sau ca echipamentul de lucru este invechit si bun de aruncat la gunoi. De asemenea, angajatii Postei reclama ca in timp ce salariul din economie creste, cele din Posta Româna ramân pe loc sau, mai rau, sunt taiate în urma normarilor.

“Avem foarte multi colegi cu jumatate de norma sau 75%, dar ei muncesc la program normal, 100%, sau chiar mai mult pentru ca trebuie sa îsi termine traseul. Normarea se face din birourile Companiei. Nu vin sa vada efectiv cât muncesc oamenii”, spunea un factor postal. Una dintre revendicari este majorarea lefurilor cu 200 de lei in suma fixa, un spor ce poate fi considerat consistent la actualele salarii de 900-1.100 lei ale multor angajati.

O adiere de speranta



Directorul Directiei Judetene de Posta Bacau, Liviu Ciumeti, admite ca sunt probleme, dar spune ca exista si perspective pozitive in unele privinte.

“Fiind o companie atât de mare, lucrurile merg mai dificil. Este vorba despre o achizitie masiva de echipamente, insotita de o intreaga serie de proceduri. Se intentioneaza un imprumut de la BERD, pentru achizitionarea de tehnica IT si masini. In ce priveste partea administrativa, cel putin in judetul Bacau, in ultimii doi ani s-au mai miscat niste lucruri.

Avem oficiu nou la Comanesti, iar la Bacau transformam Oficiul 9 in Oficiu Bussines, in urmatoarele luni, cu ghisee dedicate persoanelor juridice, persoanelor fizice, serviciilor bancare si oficiu de vama, printr-o investitie majora. Vom incepe si o colaborare cu retailerul online Emag. De asemenea, la Onesti vom reface un oficiu unde erau conditii de lucru precare, iar la Buhusi deja am igienizat oficiul postal. In plus, fata de anii din urma, acum nu se mai poate spune ca se duce lipsa de rechizite, de consumabile care altadata le cumparau angajatii din banii lor. Lucrurile acestea inseamna, totusi, un plus”, spune directorul Ciumeti.

Un posibil raspuns la revendicarile postasilor ar putea fi dat in în cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Româna, care va avea loc vineri, si în cadrul careia conducerea ar urma sa prezinte variantele de majorari salariale, precum si impactul asupra bugetului de venituri si cheltuieli. Daca nici de aceasta data solicitarile lor nu vor fi solutionate, postasii sunt hotarâti sa apeleze la forme si mai dure de protest, dupa cum a declarat Sorin Sova.

In judetul Bacau activeaza acum 650 de lucratori postali, fata de cei 1160 câti erau in 2011. In municipiul Bacau, 64 de factori postali impart acum corespondenta, pensii sau alte trimiteri, pe când in anul 2011 erau in numar de 112.

„Nu se investeste nimic in resursa umana, iar conditiile de munca sunt la pamânt. Tehnica de calcul este veche de circa 20 de ani, este depasita din toate punctele de vedere. Pe lânga toate acestea, salariile sunt la nivelul minim pe economie pentru circa jumatate din postasi, chiar daca au 15-20 de ani de când lucreaza in sistem. Grija angajatorului fata de salariat este zero”

– Sorin Sova, liderul sindical al postasilor bacauani



“Intr-adevar, echipamentele de protectie, adica uniformele, au cam lipsit in ultima perioada si ar fi trebuit reinnoite. In privinta incaltamintei, postasii au primit anul trecut atât bocanci de iarna, cât si pantofi. Tehnica IT este o problema majora, iar Compania are in plan rezolvarea ei. Din pacate, in anii din urma au lipsit investitiile majore si sunt multe de facut, dar exista si perspective bune”

– Liviu Ciumeti, directorul Directiei de Posta Bacau