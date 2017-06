Multimedia Portret în pix albastru de Desteptarea -

Ionuț Pașcu, originar din localitatea băcăuană Brusturoasa, deseneaza, la 16 ani, portrete realiste in pix sau creion, fara sa aibă o pregătire în acest sens. El își filmeaza procesul creativ și postează filmele pe YouTube sau facebook. „Pasiunea pentru pictură s-a descoperit nu mult după venirea mea pe lume, deoarece de mic am fost atras de pensulă și de vraja culorilor. Eu cred că această dragoste față de universul picturii este ceva ereditar, deoarece tatăl meu este pictor și de mic îl însoțesc în această lume minunată și magică a picturii" – spune el. „Modelele mele în viață sunt clasicii picturii universale, începând cu renașterea și terminând cu pictura impresionistă care mă frapează prin pensulație și bogăția de culori: „Când desenez și stau în fața șevaletului înconjurat de paleta de culori, pânza albă, cartonul și creioanele, atunci mă simt ca în fața unei provocări, unde eu trebuie să îmi așez visurile și gândurile unui artist în devenire."