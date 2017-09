Portret de învingător. Severin Brunhuber: „A fost unul din cele mai grele examene”

Severin Brunhuber a fost nevoit să își amâne susținerea bacalaureatului în toamnă, pentru că în vară, în perioada în care se organizau probele în acest examen, el susținea alte examene la Hochshule für Musik und Theater München – University of Music and Performing Art, unde este student de doi ani, după cum am mai scris în Deșteptarea.

Aventura lui în Germania a început în 2015 când, la un workshop, organizat atunci de Aleisha Gardner (coregraf la Teatrul de Balet din Sibiu) și Ovidiu Matei Iancu (prim balerin la Baletul Național Român), Severin a fost remarcat de Judith Turos – Ballet Mistress, o mare personalitate a baletului european, o mare balerină la Opera din München, care l-a dorit pe elevul nostru la școala din orașul său.

Și așa, până acum, Severin Brunhuber a fost elev în Bacău și student în München. A venit acasă doar să suțină examenul maturității, pentru că va urma pentru el o nouă etapă.

– Cum a fost examenul de Bacalaureat pentru tine? A fost cel mai greu examen din viața ta?

– Pot spune că Bacalaureatul a fost unul dintre cele mai grele examene pe care le-am susținut până acum. A necesitat multă muncă și a fost foarte stresant. Pentru Bacalaureat m-am pregătit intens mai ales în ultima lună, pentru că înainte nu am avut atât de mult timp la dispoziție, deoarece, așa cum știți deja, pe lângă liceul din Bacău studiez de doi ani și la Academia de Balet din cadrul Universității de Muzică și Teatru, München. Înainte de a mă întoarce în țară și a mă pregăti pentru examenul de bacalaureat, am avut de susținut examenele de final de an, acolo, la facultate. Examenul de bacalaureat a fost ca o continuare a sesiunii de examene însă cu emoții mult mai mari, în special la prima probă, cea de Română. Dar, m-am liniștit după ce am văzut subiectele și mi-am dat seama că le pot rezolva pe toate chiar dacă nu chiar de nota zece. La fel s-a întâmplat și la proba de Istorie, și la cea de Logică, argumentare și comunicare. Când am aflat că s-au afișat notele, aveam prea mari emoții să mă uit singur, așa că l-am rugat pe colegul meu, Radu, să le citească. Am fost sincer foarte surprins când mi-a spus că am cea mai mare notă din Bacău, la sesiunea a doua de Bacalaureat. Sunt fericit și mulțumit de media obtinută, 9.21. A meritat tot efortul și tot timpul investit în studiu.

-Cum te simți acum când pășești spre o nouă etapă din viața ta?

– Mă simt extrem de ușurat. Pasul spre o nouă etapă l-am făcut de fapt în urmă cu doi ani, când am fost admis la Universitatea din München. A fost foarte greu să urmez în paralel cursurile liceale și să termin liceul în România (Bacău), iar în același timp să studiez coregrafia la o universitate de prestigiu. În ultimii doi ani nu am avut nicio vacanță, pentru că de câte ori aveam vacanță în Germania veneam în România la școală să mă pregătesc pentru liceu, să prezint lucrări și teze. Primul an de facultate a fost foarte greu pentru că a trebuit să mă adaptez unui nivel superior, universitar, cu profesori noi, colegi noi și concurență acerbă. Al doilea an de facultate (ultimul an de liceu), adică anul acesta, a fost și mai greu pentru că, pe lângă școală și facultate, am și dansat foarte mult, am colaborat cu opera din München, unde am dansat în baletele „Spartakus” și „Alice în țara minunilor”, am avut reprezentații pe scenă cu colegii de la Academia de Balet în cadrul spectacolelor organizate de Universitate, am fost și la Berlin, unde am participat la un seminar în domeniul coregrafiei și dansului organizat de o fundatie germană al cărei bursier sunt. Apoi, am venit și în România, unde am participat la concursurile „Primăvara Artelor” și „Attitude Ballet Festival”. Tot anul acesta, în ultimul an de școală, în luna mai, am susținut și examenul de certificare profesională care a constat în pregătirea și prezentarea unei lucrări scrise, dar și a unei coregrafii, pe scena Teatrului Municipal „Bacovia”. Așa încât, da, acum mă simt ușurat. Acum mă pot concentra mai mult pe pasiunea mea, dansul.

– Ce va urma? Unde îți vei continua studiile, ce vei face?

– Voi continua studiile la Academia de Balet din cadrul Universității de Muzică și Teatru München. Mai am un an. Mă voi axa pe pregătirea pentru facultate. La finalul anului următor voi obține diploma de „Bachelor of Arts”, după care intentionez să mă prezint la audiții la cele mai bune opere sau companii de dans din lume. Prima alegere va fi, bineînțeles, Opera din München, cu care deja colaborez și unde sper că îmi voi găsi locul definitiv. Pe lângă slujbă, aș vrea să urmez și un master de pedagogie, deoarece îmi doresc să pot fi cândva profesor sau chiar maestru de balet.

– Așa, ca de final, mulțumești cuiva, în mod special… pentru tot ce a fost până acum în viața ta?

– Am reușit să ajung unde sunt acum nu doar cu munca și efortul propriu, ci cu mult ajutor de la cei care mi-au fost alături și cărora țin să le mulțumesc. Îi mulțumesc în primul rând doamnei diriginte, profesor de coregrafie Simona Baicu, care mi-a descoperit talentul, m-a îndrumat spre a-l cultiva, m-a pregătit și m-a susținut. Doamna Baicu a reprezentat cel mai mare sprijin al meu de-a lungul anilor de pregătire în România. A știut întotdeauna cum să mă motiveze să vreau mai mult, să nu renunț în momentele mai grele, să muncesc și să mă bucur de rezultate. Le mulțumesc, de asemenea, profesorilor mei care m-au sprijinit și m-au ajutat să învăț și să reușesc să termin cu bine liceul și examenul de bacalaureat, le mulțumesc părinților mei, Miki și Tati, care au fost mereu alături de mine și de fratele meu și ne-au sprijinit întotdeauna atât moral, cât și financiar. Îi mulțumesc fratelui meu Quirin Brunhuber, care mi-a fost mereu alături și m-a sprijinit în toate în ciuda distanței dintre München și București, unde este el acum. Îi mulțumesc și colegului și prietenului meu Alexandru Radu, principala mea legatură cu tot ce era în România, cursuri, lecții, mi-a pus la dispoziție tot ce aveam nevoie și mi-a indicat temele pe care trebuia să le pregătesc. Tuturor celor pe care nu i-am menționat, dar care și-au adus, într-un fel sau altul, contribuția la formarea mea, le mulțumesc și le doresc numai bine.

27,62 % procent de promovare pe Bacău, la Bac-ul de toamnă S-au afișat primele rezultate ale sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat. Pe judetul Bacău, rata de promovare este de 27,62 %, mai mare decât în toamna anului trecut, când rata a fost puțin peste 20%. Din statistica efectuată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, prezentată de prof. Doina Marinov, inspector școlar, din cei 920 de candidați înscriși, s-au prezentat doar 706, restul de 214 fiind neprezentați, aici încadrându-se și un candidat eliminat la prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, care a absentat de la celelalte probe. Din cei care au participat la examenul integral, cu medii între 6 și 6.99 sunt 158 de candidați, cu medii între 7 și 7.99 – 30 de candidați, cu medii între 8 și 8.99 sunt 6 candidați și cu medii între 9 și 9.99 este un singur candidat, respectiv Severin Brunhuber, absolvent al Colegiului Național de Artă „George Apostu”, secția Coregrafie, cu nota finală 9.21. Urmează Mirela Suman, absolventă a Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău, pe specializarea Tehnician în Administrație, cu media 8.25, și Cosmina Drăghici, de la Liceul Teoretic „Grigore Tăbăcaru”, forma de învățământ cu frecvență redusă, specializarea Științe sociale, cu media 8.85. Cu medii peste 5 (cinci) sunt 195 de candidați, care au toate șansele de a lua examenul dacă depun contestații. Rezultatele finale, după contestații, se vor afișa pe 6 septembrie. În sesiunea de vară a Bacalaureatului 2017, Bacăul s-a aflat pe primul loc la nivel național ca rată de promovare, cu 84,53%.