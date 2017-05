Portret de campioană: Mădălina Airoaie

Se anunță o vară lungă și fierbinte. Nu vă uitați că e de-abia luna mai și că în termometre sunt doar 13 grede. Vara va fi caniculară, e hotărât. Pentru Mădălina Airoaie, cel puțin. Filele calendarului scot limbi de foc: în iunie este examenul de Evaluare Națională, ce va fi precedat de turneul final al Campionatului Național de Volei pentru Cadete, la care Mădă speră să se califice cu CSȘ Bacău.

În iulie e și mai și: în perioada 21-24, la Sofia, în Bulgaria, este programat turneul final al Campionatului European U16, unde va fi prezentă și naționala României, cu Mădălina Airoaie titulară. Nu mai spunem că pe 22 iulie, adică în plin Euro, fata noastră va aniversa împlinirea a 15 ani. Așa că, pe lista posibilelor cadouri, musai trebuie să figureze și un evantai. Adevărul este că, pentru voleibalista băcăuană, vara a venit încă din martie. Odată cu telegrama de convocare la lotul național U16 al României.

Timp de aproape o lună, băcăuanca s-a aflat la Izvorani, în pregătiri pentru turneul de calificare la Europene. Inițial, alături de Mădă s-au aflat încă două băcauance de la CSȘ: Iulia Matanie și Nicola Juncu. În final, însă, în lotul pentru Grecia, unde s-a desfășurat, în a doua jumătate a lui aprilie, turneul de calificare pentru Campionatul European, a rămas doar Mădălina Airoaie. „Mi-a părut rău pentru coechipierele mele de club, însă era clar că lista inițială a jucătoarelor convocate va suferi o triere. Concurența a fost una strânsă. Faptul că am rămas în lotul pentru turneul de calificare m-a ambiționat și mai mult”, mărturisește trăgătoarea secundă a naționalei U16, care știe și care a fost principalul atu al României n Grecia:

„Unitatea de grup. Suntem foarte legate unele de celelalte atât în teren, cât și în afara lui. În cantonament s-a muncit mult, dar am găsit timp și pentru a ne relaxa și pentru a ne cunoaște mai bine între noi”. În Grecia, la Argos, „tricolorele” au bifat două victorii în primele două jocuri: 3-0 cu Croația și 3-1 cu Ucraina.

„Din calculele noastre, rezulta că ne trebuie o victorie în ultimul meci, cel contra Greciei. Numai că am pierdut cu 3-1, iar la final eram toate foarte triste. Din fericire, dezamăgirea a durat însă foarte puțin și a fost înlocuită cu o bucurie de nedescris în momentul în care antrenorii ne-au anunțat că, în ciuda înfrângerii, am obținut calificarea la setaveraj, de pe locul al doilea”, povestește Mădălina. Aceasta a sărbătorit calificarea împreună cu părinții săi, care au făcut deplasarea la Argos pentru a-i fi aproape și pentru a o susține din tribună:

„Să știți că sprijinul lor a contat foarte mult. Mă bucur că au ales să-mi fie aproape și de data aceasta. Sărind de la una la alta, mi-ar plăcea să revin cu părinții la Argos, un oraș care mi-a mers la inimă și pentru frumusețea sa, nu doar pentru că aici am cunoscut cea mai mare realizare de până acum în plan sportiv. Am avut hotelul chiar pe plajă, de o parte aflându-se muntele, iar de cealaltă marea. Un peisaj de vis”. Mădălina Airoaie se pregătește să se înalțe și mai mult deasupra fileului: „Pentru carierea mea, calificarea la Europene va fi depășită doar de prezența la Europene. Mă simt atât de mândră că îmi pot reprezenta țara la un nivel așa de înalt! Iar sentimentul de mândrie a fost dublat de o emoție imensă în momentul în care, revenită din Grecia, am fost felicitată și îmbrățișată de colegii de școală și de profesorii mei. A fost copleșitor”.

Până la temperaturile ridicate de la vară, meteorologii anunță că vremea începe să se încălzească încă de pe acum. Urmează turneul semifinal 1 de la Târgu-Mureș, cu CSȘ Bacău. Iar o clasare pe locul 1 înseamnă o nouă calificare în contul Mădălinei Airoaie.