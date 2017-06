Portofel cu bani și acte pierdut de o pensionară, recuperat de la Poliția locală

Astazi,02.06.2017, in jurul orelor 11.50, agentii locali, care se aflau in timpul serviciului de patrulare in Piata Centrala, au fost sesizati, de catre o persoana, cu privire la faptul ca, in zona subsolului pietei a fost gasit un portofel.

Agentii au preluat portofelul, care continea suma de 124 lei, mai multe carduri si chitante , demarand operatiunea de identificare a proprietarului acestuia. In timpul verificarilor, s-a prezentat la sediul Politiei Locale, d-na, P.Maria, de 63 ani, care a sustinut si dovedit ulterior, ca este proprietara portofelului, acesta fiindu-i restituit.

Aceasta a declarat ca a constatat absenta portofelului atunci cand a dorit sa achite contravaloarea unor cumparaturi si ca a aflat de la o persoana din piata, faptul ca acesta fusese preluat de agentii locali.

Facem un apel pe aceasta cale catre persoanele, care aleg sa-si faca cumparaturile in locuri aglomerate precum piata, sa manifeste o vigilenta sporita la bunurile de valoare, pe care le detin, intrucat pot deveni victime ale unor infractiuni sau pagubite, prin pierderea acestora, probabilitatea de recuperare ulterioara a prejuficiului fiind una redusa.