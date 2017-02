Social Portofel cu 900 de lei găsit de un jandarm de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ziua de 27.02 a.c. în jurul orei 10.30, subofiţerul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău care se afla în serviciul de pază şi supraveghere acces la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău a observat pe o masă din holul central, unde nu se afla nimeni prezent, un portofel. Jandarmul care a remarcat acest aspect, în prezenţa unui martor, a procedat la verificarea conţinutului acestuia în vederea identificării proprietarului, fiind găsită suma de aproximativ 900 în lei, trei carduri bancare, un permis auto şi o carte de identitate, aparţinând lui D. Anton domiciliat într-o comună din judeţul Bacău. Ulterior, subofiţerul a identificat prin intermediul funcţionarilor persoana în cauză, care tocmai efectuase operaţiuni financiare la unul din ghişeele instituţiei respective. Bărbatul, care încă nu remarcase lipsa portofelului a mulţumit jandarmului pentru vigilenţa sa şi pentru modul cum a acţionat. 25 SHARES Share Tweet

