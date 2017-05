Educatie Porți deschise pentru viitorii studenți „Ingineria - o carieră de succes”, cu elevi și profesori universitari de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a deschis larg porțile pentru elevi, în special pentru cei din anii terminali de liceu care pot deveni viitori studenți. Evenimentul face parte din campania „Ingineria – o carieră de succes”, aflată deja la a III-a ediție. Campania „Ingineria – o carieră de succes” a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, continuă. Dacă săptămâna trecută au fost prezenți în instituția de învățământ superior liceeni de la două colegii tehnice din județul Bacău (Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuși și Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău), ieri s-a primit vizita unei delegații de la Liceul „Ștefan Procopiu” din Vaslui, formată din 50 de elevi, sub coordonarea prof. de istorie Gina Cucoș – director, prof. de discipline tehnice Dana Ionașcu – director adjunct și prof. de matematică Isabela Mititelu, un liceu cu 1.790 de elevi, cu 17 clase de a XII-a, unul dintre cele mai mari unități școlare din zona de est a țării. Prin această manifestare de amploare, Facultatea de Inginerie își prezintă oferta educațională altfel de până acum: practic elevii participanți vizitează sălile de curs și seminarii, laboratoarele, instalațiile și standurile de cercetare, asistă la ore și discută direct cu profesorii. Totodată, pentru a-i atrage ca viitori studenți, ei mai primesc informații și despre programele de studii pe licență, master și doctorat, pe care universitatea le-a dezvoltat an de an pe domeniile de interes în zona centrală a Moldovei, respectiv inginerie mecanică, tehnologia construcțiilor de mașini, design industrial și calitatea produselor, ingineria mediului și dezvoltare rurală, mecatronică, ingineria produselor alimentare, ingineria biochimică, inginerie energetică, tehnologia informației, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management economic în domeniu mecanic, astfel încât și absorbția studenților pe piața muncii să fie cât mai mare după ce aceștia își finalizează studiile. Față de alte universități din țară, instituția de învățământ superior băcăuană, în speță Facultatea de Inginerie, a reușit ca an de an să își acopere integral și planul de școlarizare, atât la programele de licență, cât și la cele de master și doctorat, asta în condițiile în care capacitatea de școlarizare a universității este de două – trei ori mai mare decât cea bugetată de la stat. Campania „Ingineria – o carieră de succes”, în care sunt implicați toți cei 61 de profesori universitari ai facultătii, urmărește sensibilizarea elevilor în privința Ingineriei ca domeniu de studiu și activitate profesională pentru un viitor cât mai atractiv. „Totodată, studenții nostri primesc și burse, care s-au mărit cu 300 %, fată de anii anteriori, bursa socială ajunge acum la 680 de lei, iar bursele de merit și de performanță, de 650 de lei, de exemplu. De asemenea, bursele se pot cumula cu bursele Erasmus. Facultatea de Inginerie are parteneriate pe acest program cu un număr mare de universități din Europa și nu numai, prin care realizăm schimburi de studenți. Avem dezvoltat și un proiect al Francofoniei, cu bursele «Eugen Ionescu», tot pe astfel de schimburi. Chiar acum avem în universitate 10 studenți din Africa, atât la programe de doctorat, cât și la cele post-doctorale. Alte facilități: o rețea ofertantă pe căminele studențești, avem patru astfel de cămine și în viitor vom mai construi unul nou, cu bani de la Compania de Investiții, cantina, clubul studenților, radio studențesc și televiziunea studențească. ”



prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, președintele Senatului Universitătii „Vasile Alecsandri” din Bacău „Suntem pentru prima dată în Bacău, la Facultatea de Inginerie, iar vizita elevilor noștri este foarte importantă pentru ei întrucât își deschid astfel orizontul în ceea ce privește alternativa de după terminarea liceului. Sperăm că vor opta, cât mai mulți dintre ei, pentru Bacău și pentru această facultate.” prof. Gina Cucoș, directorul Liceului „Ștefan Procopiu” Vaslui „Această vizită și invitație pe care am primit-o este un rod al colaborării pe care noi o avem cu Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău. Sperăm ca elevii noștri să afle lucruri noi despre oportunitătile pe care această universitate le oferă în educația pentru viitorul lor și pentru meseriile pe care le vor practica în carieră.” prof. Dana Ionașcu, director adjunct Liceului „Ștefan Procopiu” Vaslui 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.