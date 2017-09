Porți deschise pentru absolvenții de liceu la Universitatea „George Bacovia” Bacău

A început cea de a doua sesiune de admitere la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, care are loc până pe 24 septembrie 2017. Universitatea oferă următoarele programe de studii universitare de licenţă: Specializări acreditate – Economia comerţului, turismului şi serviciilor – domeniul de licență Administrarea afacerilor, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri; Management – domeniul de licență Management, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri; Drept – domeniul de licență Drept, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri și Specializări autorizate – Administraţie publică – domeniul de licență Științe administrative, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri. Studiile de master se derulează pe parcursul a patru semestre și se adresează celor care vor să aprofundeze și să se specializeze în domenii ce țin de economie / afaceri (și vor să acceadă la posturi în companii din toate categoriile), cât și celor care au absolvit specializări din alte domenii (tehnice, științele naturii, medicină etc) și vor să descifreze mecanismele funcționării companiilor și piețelor prin următoarele specializări: Management financiar contabil, Diagnostic financiar și auditul firmei, Management -marketing, Managementul instituţiilor din administraţia publică, Managementul afacerilor Marketing în afaceri. Începând cu anul universitar 2017-2018 în cadrul Universităţii „George Bacovia” din Bacău funcţionează şi programul de studii postuniversitare Managementul Instituţiilor de Educaţie, care are ca misiune generală formarea de personal calificat cu pregătire multidisciplinară în domeniul managementului educaţional. Tot ca noutate, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4689/18.08.2017 s-a înfiinţat Colegiul Universităţii „George Bacovia” din Bacău, care organizează admitere pentru învăţământul postliceal de nivel 5 la următoarele calificări profesionale: Agent de turism – ghid, Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie, Asistent manager unităţi hoteliere, Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii. Înscrierile au loc la sediul instituţiei din strada Pictor Theodor Aman, nr. 96, de luni până vineri orele 9-17 şi sâmbătă, orele 8-12. „A venit toamna… Vacanţa e pe terminate şi încep restanţele… Spre deosebire de alte examene, restanţele au o doză de melancolie, de frunze veştede, de struguri copţi şi must dulce… sunt mai consistente, mai prietenoase. Iarna, examenele sunt mai dure, mai reci. Vă aşteptăm, aşadar, dragi studenţi să păşiţi în holul universităţii şi să abordaţi cu seriozitate restanţele, dar şi pe profesori, cărora le este dor de voi. Tinereţea voastră le insuflă şi lor mai multă energie şi tinereţe. De data asta, însă, ne adresăm în mod special absolvenţilor de liceu, care nu prea au avut vacanţă, că vină cu încredere către noi pentru că îi aşteptăm cu drag. Le oferim programe de studiu atractive şi utile, amfiteatre şi săli de seminar moderne, cadre didactice tinere şi cu experienţă, dar şi prietenoase şi dornice de colaborare cu noile promoţii de studenţi. Tinereţea voastră ne prelungeşte şi tinereţea noastră. Învăţăm de la viaţă cu toţii, pentru că viaţa este cel mai bun profesor. Ea, singură, are răspunsuri la toate întrebările. Universitatea «George Bacovia» din Bacău vă aşteaptă pe toţi cei interesaţi de programele noastre de studii să le parcurgem împreună pentru a fi pregătiţi cu răspunsuri la cele mai multe din întrebările viitoare.”

