Porcul de Crăciun se vinde cu 8 lei / kg în târguri și oboare

in judetul Bacau vânzarea porcilor in târguri nu este interzisa, dar controlul sanitar veterinar este obligatoriu

Kilogramul de carne de porc in viu a ajuns, in aceste zile, in târgurile si oboarele judetului, pâna la 8 lei, iar vânzatorii de animale ar vrea sa treaca si peste aceasta limita superioara a pretului.

In judetul Bacau, veterinarii nu au impus interzicerea comercializarii porcilor, cum se intâmpla in judetele de granita ale României datorita pericolului de pesta porcina care a aparut din toamna in tarile vecine.

Insa Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) atrage atentia ca o serie de reguli in scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare în perioada Sarbatorilor de iarna, când, în mod traditional, consumul unor cantitati de alimente de origine animala creste, tot au fost dispuse, iar impreuna cu ele si intensificarea controalelor sanitare veterinare în vederea verificarii conditiilor de igiena în care sunt produse, depozitate, transportate si valorificate carnea de porc si alte alimente de origine animala si nonanimala destinate consumului uman.

Porcii au inceput sa se vânda, cel putin in târgurile din partea de est a judetului, de la 6,50 de lei kilogramul in viu, spune inginerul Gica Pislaru, consilier la Camera Judeteana Agricola. S-a ajuns, insa, si la 8 lei kilogramul. Lucrurile se pare ca stau cam la fel si in alte târguri saptamânale, adica s-a ajuns cam la aceleasi preturi.

Sâmbata trecuta, de exemplu, la Tescani astfel de preturi erau strigate, dar cumparatorii au tatonat ore bune piata, in speranta ca vor obtine o scadere a lor. Cum negustorii nu s-au lasat, insa, induplecati, preturile au ramas la locul lor, iar oamenii au inceput sa cumpere, pentru ca Sarbatorile iernii sunt aproape, iar multi dintre cumparatori se pregatesc cu produse traditionale pentru a le trimite si rudelor plecate la munca in strainatate, cum e obiceiul deja de multi ani.

Veterinarii interzic vânzarile fara control sanitar

Este interzisa vânzarea porcilor vii, fara control sanitar veterinar la persoane neautorizate sau în alte locuri neaprobate sanitar veterinar – ne-a informat purtatorul de cuvânt al DSVSA Bacau, Florin Balta. Sacrificarea unui porc si consumul de carne in gospodaria proprie este altceva, desi sunt si acolo impuse regulile sanitar-veterinare, dar pentru comercializarea carnii astfel de reguli sunt urmarite drastic. „Porcii vii – spun veterinarii – pot fi comercializati in târguri de animale autorizate sanitar veterinar si numai in conditiile detaliate de lege. Sacrificarea porcilor se va realiza în unitati de abatorizare, autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de porcine si publicate pe site-ul ANSVSA”.

Practic, carnea de porc nu trebuie consumata pâna nu se obtine de la medicul veterinar confirmarea ca a fost examinata pentru Trichinella spiralis, cu rezultat negativ. Iar recomandarea este valabila si pentru carnea de la porcii mistreti.

„Examenul trichinologic se poate solicita la circumscriptiile pentru controlul alimentelor din incintele pietelor agroalimentare autorizate sau direct in laboratorul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor din Bacau (la sediul DSVSA). Proba de carne trebuie sa fie compusa din muschii diafragmei, mai exact muschiul care separa cutia toracica de abdomen, adica plamanii de intestine, si din muschii intercostali, 3-4 coaste prinse una de alta, alaturate, de 10-15 cm”.

dr. Florin Balta, DSVSA Bacau